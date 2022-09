Cameroun: Samuel Eto’o juge positif le naufrage des Lions Indomptables face à l’Ouzbékistan

Connu pour ses coups de sang après chaque défaite du Cameroun, Samuel Eto’o a surpris son monde avec une réaction inattendue après la défaite des Lions Indomptables face à l’Ouzbékistan (0-2) en amical, vendredi.

En Corée du Sud dans le cadre de la trêve internationale de septembre, le Cameroun a été écrasé par la modeste formation de l’Ouzbékistan. Les Lions Indomptables se sont en effet inclinés sur le score de 2-0 dans un match amical disputé ce vendredi matin. Un gros revers qui a déclenché un tollé au Cameroun où plusieurs observateurs du cuir rond ont commenté cette sortie ratée des hommes de Rigobert Song, à quelques mois de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre).

Président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o a également réagi à cette piètre prestation de son équipe. Mais contrairement à ces précédentes sorties où il n’hésite pas à détruire sa sélection à chaque faux pas des siens, l’ancienne gloire du FC Barcelone a surpris son monde avec une réaction inattendue. Le boss du foot camerounais juge satisfaisant l’attitude des joueurs et considère cette défaite comme positive.

«La défaite ? Ce n’est pas le plus important pour nous. Ce que nous voulions voir, nous l’avons vu. C’était beaucoup plus la réaction de l’équipe. Et pour la première fois, j’ai souhaité voir l’équipe du Cameroun perdre, sachant que nous avons notre objectif qui est : partir de la compétition le 18 décembre à Doha (jour de la finale du Mondial, ndlr). Donc vous allez mieux comprendre, quand je vous dis partir de la compétition le 18, ça veut dire que notre objectif, nous ne nous le perdons pas de vue…..

Parce que c’est possible. Mais pour l’atteindre, évidemment il faut voir comment le groupe vit quand il y a des difficultés. Et c’est ce que nous voulons voir. Nous n’avions plus beaucoup de temps pour voir ce groupe-là et, comme j’ai dit dans le vestiaire, je félicite ce groupe parce que j’ai vu des réactions positives à la mi-temps. J’ai vu dans le stade des réactions positives. Quand on veut vivre ensemble, il faut que le groupe soit humainement bon», a plaidé Samuel Eto’o au micro de la CRTV, avant de réaffirmer ses ambitions.

«Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j’ai dit ‘je veux voir un groupe humainement bon’. Et évidemment il y a aussi la fatigue. Moi-même je suis arrivé hier avec une partie des joueurs, tout ça. Et je pense que le 27 (mardi contre la Corée du Sud en amical, ndlr) nous aurons une très très belle équipe du Cameroun bien reposée. Et nous allons chercher d’autres enseignements de ce match-là….

Mais le plus important pour nous est notre première finale, bien évidemment, c’est le 24 novembre à Doha (pour l’entrée en lice au Mondial contre la Suisse, ndlr). (…) Cette équipe partira de Yaoundé, avec le rêve, comme toutes les autres nations, d’aller gagner. Après ? La Coupe du monde écrira son histoire», a conclu un Eto’o qui n’est donc pas inquiet de ce visage des Lions Indomptables pourtant logés dans un groupe relevé au Mondial avec le Brésil, la Serbie et la Suisse.