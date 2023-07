Cameroun: Samuel Eto’o dans la tourmente

-Publicité-

Accusé dernièrement d’être à l’origine du retrait d’André Onana de la sélection camerounaise, Samuel Eto’o fait face depuis mardi à une nouvelle affaire. Un enregistrement audio a cité le nom de l’ancien capitaine des Lions Indomptables, soupçonné d’être impliqué dans des trucages de match.

L’audio relayée en boucle sur les réseaux sociaux, daterait de janvier 2023. Dans la bande, on peut entendre Samuel Eto’o en pleine conversation avec Nkwain Valentine, le président du club local de Victoria United (aussi appelé “Opopo”), une équipe qui évoluait en deuxième division à l’époque. « Opopo doit monter en première division. C’est notre objectif. C’est notre Fédération. Nous sommes quatre : toi et 2 autres personnes. Victoria United va monter », assurait l’ancien capitaine des Lions Indomptables à son vis-à-vis, dans l’enregistrement transcrit par Afrik-Foot.

Toujours dans l’audio, le président de la Fédération camerounaise de football continuait son échange avec Valentine. « Je n’ai même pas eu le temps de rentrer et de travailler avec le Président parce que je ne peux pas payer les arbitres. Mais je peux travailler avec les Présidents comme on s’était dit bro. » Et curieusement, Opopo est monté en première division à la fin de la saison. Alors que le club gisait dans les tréfonds du classement, il a spectaculairement remonté pour finalement arracher son billet pour le voyage en D1, suite notamment au forfait de Stade de Bertoua.

Ces révélations explosives font déjà grands bruits dans le milieu du foot camerounais, alors que beaucoup se demandent si le président de la Fécafoot n’aurait pas joué un rôle dans la décision des résultats des matchs disputés. Face à la polémique, le quadruple Ballon d’Or a tenté de se justifier: « Dans une conversation dans laquelle j’avais protégé le président d’Opopo qui investit son argent et voulait quitter le football parce que certains d’entre nous ne font pas leur boulot, j’ai supplié et appelé le président de l’Association des arbitres, M. Fokou en lui disant : “méfions-nous ! Ce monsieur met beaucoup d’argent dans le football et nous ne pouvons pas envoyer des arbitres pour tuer cet homme qui ne veut qu’une chose, avoir l’une des meilleures équipes de notre championnat”», s’est justifié Eto’o dans des propos rapportés par Sportnewsafrica.

