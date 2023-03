Cameroun: Rigobert Song maintenu à la tête des Lions Indomptables

Présent à la réunion de crise tenue jeudi en présence du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, Rigobert Song a été maintenu à son poste de sélectionneur des Lions Indomptables.

La sortie mitigée du Cameroun lors de la dernière trêve internationale ne coûtera finalement pas sa place à Rigobert Song. Le sélectionneur des Lions Indomptables était sur la braise après la contre performance de son équipe lors de la double confrontation face à la Namibie, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire.

Tenue en échec à Yaoundé (1-1), la bande à Vincent Aboubakar s’est inclinée contre les Braves Warriors (1-2) quatre jours plus tard, au terme d’un match délocalisé en Afrique du Sud. Un revers qui a déclenché l’ire des supporters qui ont réclamé la tête du sélectionneur. Une demande qui ne sera pas autorisée, pour le grand bonheur sans doute de l’intéressé.

En effet, au terme de la réunion de crise tenue jeudi à l’hôtel Hilton de Yaoundé entre la Fécafoot (Fédération camerounaise de football) et les les entraineurs des sélections nationales (masculine et féminine, juniors et seniors), il a été décidé que tous les techniciens conservent leur poste. Par ailleurs, l’instance a octroyé à la DTN des pouvoirs supplémentaires dans l’accomplissement de sa mission.

« Nous allons mettre en place une plateforme de collaboration entre les sélectionneurs, la DTN pour toutes les questions relatives à la technique, la planification, la préparation des listes avec la coordination de l’équipe nationale », explique Engelbert Mbarga, le Directeur technique national adjoint.

Rigobert Song reste donc le sélectionneur national du Cameroun malgré son bilan catastrophique à la tête des Lions Indomptables. En effet, depuis sa prise de fonction en mars 2022, l’ancien défenseur central a pris part à douze rencontres, dont seulement trois victoires contre le Burundi, l’Algérie et le Brésil, lors de la dernière Coupe du Monde. Un stat médiocre pour celui qui nourrit pourtant de grandes ambitions pour la nation qui l’a rendu célèbre.