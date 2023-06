Cameroun: Rigobert Song enterre la hache de guerre, Onana la déterre

En conférence de presse jeudi, Rigobert Song a assuré qu’il entretient de bonnes relations avec André Onana malgré la brouille entre les deux hommes. Une sortie commentée par le gardien de l’Inter Milan qui a repris de volée l’entraineur des Lions Indomptables.

Visiblement, la brouille entre Rigobert Song et André Onana est encore loin de connaitre son dénouement. Le gardien de but de l’Inter était pourtant au Cameroun cette semaine, laissant croire à un possible retour en sélection après son départ lors de la Coupe du monde 2022. Finalement, le joueur ne sera pas du voyage aux Etats-Unis pour le match amical face au Mexique à San-Diego dans le cadre de la journée FIFA de juin. L’ancien sociétaire du centre de formation Eto’o Academy n’a en effet pas été convoqué avec les Lions Indomptables.

Un choix justifié par le sélectionneur national qui a cependant assuré que le courant passe normalement entre lui et l’ex-international. L’ancien coach des A’ a par ailleurs précisé qu’ils s’entretiennent régulièrement au téléphone.

« André Onana, c’est un joueur important de notre équipe. Il n’a pas été supprimé. Comme je le dis tous les jours, c’est lui-même qui s’est mis de côté. Néanmoins, ça reste un joueur très important et comme je l’ai dit lors d’une précédente conférence, les portes lui sont toujours ouvertes. La balle est dans son camp mais il est le seul à savoir ce qu’il veut. Ce que vous ne savez pas, c’est que j’échange régulièrement avec André Onana au téléphone sous la casquette de grand frère et petit frère. Nous n’avons aucun problème, il sait ce qu’il lui reste à faire pour réintégrer la sélection nationale », a assuré le technicien de 46 ans aux journalistes.

🎙️ Rigobert Song en conférence de presse sur André Onana:

“Est ce que vous savez que j’échange avec lui? On a de bons rapports lui et moi. Mais il sait ce qu’il a à faire pour être intégré dans le collectif. Il sait que ma posture de manager sélectionneur me pousse à privilégier… pic.twitter.com/n0Fm4p551n — La Tanière²³⁷ 🦁 (@lataniere237) June 1, 2023

Des propos que n’épousent pas Onana qui a d’ailleurs repris de volée son ex-sélectionneur quelques heures plus tard via les réseaux sociaux. « Les choses se défont si facilement lorsqu’elles ont été maintenues ensemble par des mensonges », a-t-il posté sur Instagram. La hache de guerre est bien debout et plus que jamais aiguisée!

🔵🦁André onana s'exprime sur Instagram le jour même que Rigobert Song a convoqué les joueurs !



«"Les choses se séparent si facilement quand elles ont été maintenues ensemble par des mensonges.»"🇨🇲#lequipe237 pic.twitter.com/NtczqyXZxL — L’equipe237 (@LEquipe237) June 2, 2023

