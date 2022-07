Cameroun: à 89 ans, Paul Biya n’exclut pas une énième candidature présidentielle

En conférence de presse après un tête-à-tête avec le président Francais Emmanuel Macron à Yaoudé, le président Camerounais Paul Biya n’a pas définitivement écarté une éventuelle candidature à la présidentielle de 2025. Le vétéran politique affirme qu’il avisera au moment opportun.

Pour la première fois depuis son élection en 2017, Emmanuel Macron est en visite au Cameroun pour renforcer la coopération bilatérale entre Paris et Yaoundé.

Au cours de son séjour camerounais, le dirigeant francais a abordé avec son hôte, les questions de sécurité dans le golfe de Guinée, la lutte contre Boko Haram en passant par le conflit opposant dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest depuis plus de cinq ans des groupes armés séparatistes aux forces de l’ordre et l’économie.

A l’heure de la conférence de presse ce mardi, toutes les questions, mêmes celles qui fâchent, ont été posées. Souhaitez-vous briguer un nouveau mandat? A lancé une journaliste de RFI, au président de 89 ans dont près de 40 ans au pouvoir.

« Comme vous le savez, le Cameroun est dirigé par une constitution. D’après cette constitution, le mandat que je mène a une duré de 07 ans, alors essayer de faire la soustraction, 07 moins 04 ou 03 et vous serez combien de temps il me reste à diriger le pays », a répondu le président Paul Biya.

« Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé si je reste ou si je rentre au village. », a conclu le patron du palais d’Etoudi.

Le président Emmanuel #Macron est revenu sur les objectifs de coopération avec le #Cameroun 🇨🇲 en matière d'#agriculture pour "bâtir une plus grande autonomie africaine en matière d'engrais", par exemple, face au contexte actuel pic.twitter.com/JEvjvge5js — FRANCE 24 Français (@France24_fr) July 26, 2022

Un nouveau mandat présidentiel, serait le 7ième pour le président Paul Biya, qui conserve depuis, le trône du plus vieux président en Afrique. Fortement critiqué par l’opposition et malgré les rumeurs sur son état de santé, Paul Biya fait montre d’une forte sérénité et ne laisse transparaitre aucun signe d’un éventuel départ à la fin de son 6ième mandat, du moins, pour l’instant.