Cameroun: le maillot des Lions Indomptables pour la Coupe du monde 2022 (photos)

La Fédération camerounaise de football a dévoilé ce samedi le maillot des Lions Indomptables pour la Coupe du monde 2022. Une tunique estampillée All One Sport malgré le bras de fer entre la FECAFOOT et l’équipementier français le Coq Sportif.

Annoncé pour ce samedi, la Fédération camerounaise de football vient de dévoiler le maillot des Lions Indomptables pour la Coupe du monde 2022. Une tunique confectionnée par le nouvel équipementier des Lions Indomptables, All One Sport. Alors que le tribunal de Paris a annoncé jeudi que le contrat liant la sélection camerounaise au Coq Sportif est toujours valable, c’est donc avec le maillot griffé du logo de la firme américaine que la bande à Eric-Maxim Choupo-Moting s’envolera pour Qatar.

Le nouveau maillot du Cameroun se présente sous trois formes: une domicile verte, une extérieure blanche et une third rouge. Toutes sont basées sur un même template avec un genre d’armure sur le torse, le logo de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) à gauche, le logo de l’équipementier au centre et une tête de lion à droite. Un design assez original pour attaquer cette Coupe du monde en hiver.

Pour rappel, les Lions Indomptables son logés dans le groupe G aux côtés du Brésil, de la Suisse et de la Serbie. Les Lions africains démarrent leur compétition face aux Suisses le 24 novembre au stade Al-Janoub à Al-Wakrah. La bande à Vincent Aboubakar disputera ses autres matchs des phases de poule contre la Serbie, le 28 novembre, et le Brésil, le 2 décembre.

Le maillot du Cameroun pour la Coupe du monde 2022

Atteindre la finale

Huitième participation à une phase finale d’une Coupe du monde, le Cameroun a déjà lancé les préparatifs en vue d’atteindre son objectif dantesque. Mais jusqu’ici, le stage des Lions Indomptables n’est guère rassurant. Malmenés par la petite équipe de l’Ouzbékistan (0-2), les coéquipiers de Vincent Aboubakar ont été battus par la Corée du Sud (0-1), fin septembre dernier, lors de la trêve internationale.

Et pourtant, les Camerounais rêvent grand à ce Mondial qatari. Pour le sélectionneur national, l’objectif de ses poulains est d’atteindre la finale, à défaut de remporter le trophée. « Comme l’a si bien dit le président de la FECAFOOT, notre objectif reste le même. Nous n’irons pas au Qatar faire de la figuration comme les éditions précédentes. Nous y allons pour faire une prestation honorable : atteindre la finale de la compétition », a réaffirmé Rigobert Song, dans des propos relayés par Actucameroun.

La sélection camerounaise affrontera la Jamaïque le 9 novembre à Yaoundé puis le Panama le 18 novembre aux Emirats Arabes Unis. Un dernier test pour les Lions avant le départ pour le Qatar. Pour rappel, le Cameroun lance son périple face à la Suisse, le 24 novembre.