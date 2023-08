Cameroun:  le gouvernement négocie pour le retour d’André Onana en sélection

-Publicité-

André Onana pourrait sortir de sa retraite prématurée pour le choc contre le Burundi lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023, alors que le gouvernement camerounais négocie pour le retour en sélection du gardien de but.

Ecarté de la tanière des Lions Indomptables lors de la Coupe du monde 2022, accusé d’insubordination, André Onana avait dans la foulée annoncé sa retraite internationale. Depuis, les autorités camerounaises et la Fécafoot tentent en vain de faire revenir en sélection le gardien de but de Manchester United.

Et en ces dernières semaines du choc contre le Burundi en éliminatoire de la CAN 2023, le débat sur le cas du natif de Nkol Ngok est revenu sur la table. Mais cette fois-ci, c’est l’Etat central qui mène les discussions. En effet, selon Footazimuts, le gouvernement camerounais négocie avec le Mancunien depuis plusieurs mois pour son retour chez les Lions Indomptables.

« C’est depuis au moins six mois que le Gouvernement négocie avec le joueur pour qu’il retourne en sélection. L’amour qu’il a par-dessus tout pour sa patrie l’amènera probablement à accepter cette main tendue du Gouvernement », lit-on dans les colonnes du média ci-dessus cité.

André Onana pourrait donc reprendre son poste dans les cages camerounaises pour ce choc décisif contre la sélection camerounaise. Pour rappel, l’équipe du sélectionneur Rigobert Song est deuxième du groupe C, à égalité de points avec son adversaire burundais. C’est dire donc que la défaite est interdite pour ne pas faire une croix sur la compétition continentale.

