Cameroun: le coup de sang de Samuel Eto’o

Critiqué ces dernières semaines pour sa gestion à la tête de la Fédération camerounaise de football, avec un contrat signé avec une entreprise de pari sportif, Samuel Eto’o a dégainé dans un long post sur les réseaux sociaux.

Un coup de tonnerre orchestré par Samuel Eto’o. Depuis son accession à la tête en 2021, l’ancienne star du Barça, de l’Inter et de Chelsea est régulièrement la cible de critiques de la part de ses collaborateurs, parmi lesquels de nombreux démissionnaires. Récemment, Henri Njalla Quan l’a particulièrement visé, en réaction à sa suspension de 10 ans. L’ancien membre de la Fécafoot a accusé son président d’être responsable de l’éviction du gardien André Onana.

Ce dimanche, dans une publication sur son compte officiel Instagram, Samuel Eto’o a explosé et répliqué aux allégations de mauvaise gestion et de mensonge. Et le quadruple Ballon d’Or africain n’est pas allé de main morte.

« De quel football parle-t-on ? De quelle gestion parlons-nous ? De quel mensonge parlons-nous ? Le football ne sera plus jamais le même. Le chantage et autres n’ont plus leur place. Les employés de la fédération sont payés, mais la fédération a des intellectuels connus. Je viens de New Bell (quartier défavorisé de Douala, ndlr) et j’en suis fier », a d’abord lancé l’ancienne star des Lions Indomptables.

Puis d’enchaîner, en des termes bien choisis : « Quant au mensonge… n’oublions pas que vous étiez à genoux et que la seule chose qui vous préoccupait était votre carrière pendant que nous nous efforcions de réussir pour 28 millions de Camerounais. L’instruction ne veut pas dire qu’il n’y a pas de faute. Bla bla bla. »

