Cameroun : l’attaque d’un site de déplacés fait 3 morts à Kerawa

Au Cameroun, trois personnes ont été tuées dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 août 2023 sur un site de déplacés à Kerawa dans l’arrondissement de Kolofata dans le département Mayo-Sava.

Le maire de Kolofata a déclaré que des membres de Boko Haram ont attaqué un campement de déplacés et ont causé la mort de trois personnes. Aussi, un membre des Boko Haram a été tué. « Le campement des déplacés à Kerawa a été attaqué par des hommes armés de Boko Haram. Malgré l’intervention des membres du comité de vigilance et des éléments du Bataillon d’intervention rapide, ils ont causé la mort de trois personnes et ont emporté des aliments, des vêtements et des denrées et des matériels de couchage », affirme-t-il.

Selon un membre de l’armée camerounaise qui souhaite rester anonyme, l’attaque sur le site des déplacés de Kerawa a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. « Malgré les défaites que notre armée inflige à ces terroristes et les lourdes pertes en vies humaines, les combattants de Boko Haram continuent de nous attaquer. », a ajouté la source sécuritaire.

Au cours des dernières semaines, il y a eu une augmentation des attaques de Boko Haram dans le département frontalier du Mayo-Sava au Nigeria. Les combattants de la secte nigériane embusquent non seulement les agriculteurs, mais aussi les éleveurs, les commerçants, les forces de défense et de sécurité et les autres personnes qui circulent sur les routes.