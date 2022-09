Cameroun: la liste officielle de Rigobert Song pour la journée FIFA de septembre

L’entraineur du Cameroun, Rigobert Song, a dévoilé ce lundi sa liste définitive des joueurs appelés pour les rencontres amicales face à la Corée du Sud et contre l’Ouzbékistan, dans le cadre de la trêve internationale de septembre.

A l’instar de la sélection béninoise qui a publié ce lundi matin un groupe de 22 Ecureuils pour les matchs face à la Mauritanie et contre Madagascar, le Cameroun vient également de dévoiler sa liste définitive pour ses deux matchs amicaux, comptant pour la journée FIFA de septembre. Ces rencontres serviront de stage pour les Lions Indomptables, qualifiés pour la Coupe du monde 2022 qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. L’équipe camerounaise croisera les crampons avec l’Ouzbékistan le 23 septembre au stade de Goyang et la Corée du Sud le 27 du même mois au Seoul WC Stadium.

Après une première liste élargie à 36 joueurs, le sélectionneur national, Rigobert Song, a cette fois-ci retenu 26 cadres avec trois anciens qui font leur retour dans le groupe. Il s’agit de la nouvelle recrue de l’Aris Salonique, Nicolas Nkoulou, le milieu défensif Georges Mandjeck et l’attaquant des Young Boys de Berne, Jean-Pierre Nsame, plus appelés en sélection depuis la CAN 2019.

Les cadres habituels de la sélection dont le capitaine Vincent Aboubakar, le lyonnais Karl Toko Ekambi et le gardien de but de l’Inter Milan, André Onana, sont également appelés. Le jeune attaquant de Brentford, Bryan Mbeumo, fait également partie de la liste. L’ex-international espoir français pourrait disputer son premier match sous les couleurs camerounaises. Parmi les absents de la liste, on note la présence de André Zambo Anguissae et Michael Ngadeu, probablement laissés au repos.

La liste définitive du Cameroun pour la journée FIFA de septembre: