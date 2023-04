Cameroun: la liste des Lionceaux Indomptables pour la CAN U17 2023

-Publicité-

Le sélectionneur des U17 du Cameroun a publié une liste de 26 joueurs, retenus pour la phase finale de la CAN cadette 2023 qui aura lieu du 29 avril au 19 mai 2023.

A l’instar des autres équipes en lice, le Cameroun a aussi dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la CAN U17 2023 qui aura lieu en Algérie. Vainqueurs de la précédente édition, les Lionceaux Indomptables sont très attendus dans ce tournoi où tout le monde espère les vaincre. Logés dans la poule C, les Camerounais débutent la compétition le 1er mai du côté de Constantine. Il feront face au Soudan du Sud. Les Lionceaux affronteront ensuite le Mali et le Burkina Faso respectivement le 4 et le 7 mai.

Dans la liste du Cameroun, publiée sur les réseaux sociaux de la Fécafoot, on note la présence de Dorinel Yondjo Matah, l’un des jeunes talentueux des catégories d’âges. Il est issu de l’Académie de Football Brasseries du Cameroun. D’autres joueurs à l’image d’Abakar Aladji, de Tidjani Ahmadou et d’Ayuck Tiku sont aussi présents dans le groupe du Cameroun.

Voici la liste des joueurs Camerounais convoqués :

Lopez Abou, Badang, Moulle, Balla, Atalmba, Ekoukoumou, Talipouo, Ewang Muabe, Fouda Fouda, Noumbissie, Nounga Mbock, Evina, Fi Akamba, Mfonka, Amougou, Atche, Mballa Biloa, Dipanda, Tchomagni, Yondjo Matah, Abakar Aladji, Tize Abib, Ayuck Tiku, Tidjani Ahmadou, Harouna et Njayick.

