Cameroun: « je vais vous marabouter», Idrissou prévient Eto’o pour Anguissa et Ngadeu

Connu pour ses sorties à polémique, Mohamadou Idrissou a encore fait parler de lui ce weekend. L’ancien coéquipier de Samuel Eto’o a prévenu faire un scandale en cas de non sélection de certains cadres des Lions Indomptables du Cameroun pour la Coupe du monde 2022.

Une menace à prendre au sérieux? Ancien coéquipier de Samuel Eto’o en sélection, Idrissou Mohamadou prévient qu’il va jeter un sort aux dirigeants camerounais en cas de non convocation de certains cadres des Lions Indomptables pour le prochain rassemblement. L’ex-buteur du Bayer Leverkusen menace en fait de faire scandale si les tauliers du vestiaire, André-Frank Zambo Anguissa et Michael Ngadeu, zappés lors de la journée FIFA de septembre, sont évincés pour la Coupe du monde 2022.

«J’espère que certains d’entre vous ont vu le match de Naples hier, notre frère est frais (Zambo Anguissa a mis un doublé contre le Torino, samedi, ndlr) ! C’est la fraîcheur même qui vous gêne !», a d’abord glissé le Camerounais dans une vidéo diffusée sur Instagram.

«Je veux une équipe solide pour la Coupe du monde avec Anguissa et Ngadeu dans la liste. Sinon, moi, je vais venir les prendre et les emmener moi-même, c’est là où vous allez voir le maraboutage que je vais vous faire ! Si ces deux joueurs ne sont pas là, on ne marquera même pas un but à la Coupe du monde ni même un match nul. Je vous le dis», a-t-il ajouté.

Interrogé sur l’absence des deux joueurs dans sa liste des convoqués pour les matchs face à l’Ouzbékistan (0-2) et contre la Corée du Sud (0-1) lors de la dernière trêve internationale, le sélectionneur Rigobert Song avait expliqué que c’était pour les faire souffler. Mais Idrissou y voit un plan machiavélique pour écarter les deux héros de la CAN 2017, remportée par le Cameroun.