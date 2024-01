Cameroun: « Je refuse de calculer, nous voulons battre le Sénégal », Rigobert Song

-Publicité-

Rigobert Song était en conférence de presse ce jeudi, avant le choc contre le Sénégal, vendredi, en deuxième journée du groupe C à la CAN 2023. Et le sélectionneur du Cameroun a affirmé que les siens sont déterminés à remporter les trois points de la victoire face aux Lions de la Téranga.

Neutralisé par la Guinée pour son entrée dans cette compétition, le Cameroun va devoir réagir pour ne pas se mettre en difficulté. Et cela passe par un bon résultat contre l’adversaire de vendredi, comptant pour la deuxième journée du groupe C à la CAN 2023. Un challenger qui se nomme le Sénégal, tenant du titre et victorieux de la Gambie (3-0) pour son premier match dans ce tournoi.

Certes un match nul n’éliminerait pas les Lions Indomptables qui peinent à convaincre depuis le retour de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais contre les champions sénégalais, Rigobert Song ne veut parler que de la victoire. En conférence de presse d’avant-match ce jeudi, le sélectionneur camerounais a réaffirmé la détermination des siens à prendre les trois points de ce choc.

« Vous aurez de bonnes choses demain. Les joueurs y croient et c’est déjà une bonne nouvelle. Nous avons raté la chance de marquer contre la Guinée. Mais demain sera un nouveau jour et on a la volonté de faire mieux. Nous allons jouer le Sénégal sans aucune crainte. Ils ont des individualités, tout comme nous. Je refuse les calculs à la fin de la phase de groupe. Donc la meilleure façon est de gagner face au Sénégal pour mieux se relancer dans le tournoi », a déclaré Rigobert Song aux journalistes.

L’ancien défenseur a aussi adressé un message aux supporters, dont le soutien serait d’une grande aide pour les Camerounais: « Je demande aux supporters d’être positifs et d’avoir l’assurance que nous allons tout donner pour honorer le drapeau. Notre détermination est infaillible et vous verrez que le match contre le Sénégal sera différent de ce que nous avons fait contre la Guinée ».

Pour rappel, le match Sénégal-Cameroun est prévu pour demain soir au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, à partir de 18 heures (GMT+1).