Cameroun: «Ce n’est pas à Rigobert Song de faire le pas vers André Onana»

Le probable retour en sélection d’André Onana, impressionnant cette saison avec l’Inter Milan, continue de susciter des débats au Cameroun. Dernier à réagir, le consultant à Canal+, Samuel Lobé.

Annoncé dans la liste de Rigobert Song pour le match amical face au Mexique (2-2) dimanche dernier, André Onana ne fera finalement pas partie du groupe qui a affronté la Tri aux Etats-Unis. Le gardien de but de l’Inter Milan, écarté de la tanière des Lions Indomptables lors de la Coupe du monde 2022, avait dans la foulée annoncé sa retraite internationale. Depuis, le natif de Nkol Ngok et son sélectionneur se jettent la pierre. Si dernièrement, plusieurs personnalités camerounaises dont le ministre des sports ont tenté, à coup de médiation, de faire réintégrer le joueur de 27 ans en équipe nationale, les négociations ont jusqu’ici échoué. Mais pour Samuel Lobé, le responsable de ce blocage n’est autre que Onana lui-même.

Interrogé sur la question, le consultant à Canal+ estime que c’est au portier de sortir de sa retraite internationale afin d’être à nouveau sélectionnable. « C’est André Onana qui a annoncé sa retraite internationale. C’est à lui de montrer qu’il est à nouveau disponible pour la sélection. Ce n’est pas à l’entraîneur Rigobert Song de faire le premier pas vers André Onana« , a commenté le camerounais sur le Plateau de Talents d’Afrique du lundi 12 juin.

Selon les dernières indiscrétions, le gardien de l’Inter Milan va retrouver la tanière des Lions lors des prochains rassemblements, en septembre. La sélection camerounaise affrontera son homologue burundaise lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Logés dans le groupe C à trois équipes, le Kenya étant disqualifié, les Lions Indomptables sont deuxièmes au classement, à un point de la Namibie (1er) et devant les Hirondelles (3è avec 3 points).

