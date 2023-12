Cameroun: Bryan Mbeumo forfait pour la CAN 2023

-Publicité-

Blessé à la cheville en début du mois, lors d’un match de Premier League avec son club de Brentford, Bryan Mbeumo va manquer la CAN 2023 qui s’ouvre en janvier prochain, alors que l’attaquant camerounais sera indisponible pendant 12 semaines selon son entraineur.

Le verdict est tombé pour Bryan Mbeumo. L’attaquant camerounais est forfait pour la Coupe d’Afrique des nations Côte d’ivoire 2023. Blessé à la cheville avec son club de Brentford en début du mois, l’avant-centre des Lions Indomptables ne retrouvera pas les pelouses avant la fin du tournoi continental. En conférence de presse ce vendredi, l’entraineur des Bees, Thomas Franck, a annoncé que son joueur va se faire opérer, et sera éloigné des terrains pour une durée de 12 semaines.

Un coup dur pour Rigobert Song, qui perd le joueur camerounais le plus en vue cette année. En Premier League, l’attaquant de 24 ans a marqué 7 buts et délivré 3 passes décisives avec les Bees. Pour rappel, la CAN 2023 se déroulera en Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024. Les Camerounais sont logés dans le groupe C, avec le Sénégal, tenant du titre, la Gambie et la Guinée.

