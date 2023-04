Cameroun: Aurélien Chedjou tacle Samuel Eto’o et Rigobert Song

-Publicité-

Invité dimanche sur le plateau de l’émission 7Hebdo sur STV, Aurélien Chedjou a commenté l’actualité du football camerounais. L’ancien Lion Indomptable en a profité pour critiquer la gestion de l’équipe par Samuel Eto’o et Rigobert Song.

Après la légende Roger Milla et récemment Stéphane Mbia, c’est au tour d’Aurélien Chédjou de critiquer la gestion des Lions Indomptables par Samuel Eto’o. Présent dimanche sur le plateau de l’émission 7Hebdo sur STV, l’ancien international camerounais estime que le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) depuis décembre 2021, et Rigobert Song, nommé sélectionneur des Lions Indomptables en février 2022, sont trop envahissants et ne permettent pas à la génération actuelle de s’exprimer.

Le tacle subtil de Chedjou à Eto’o

« Aujourd’hui, on a deux grandes légendes à la tête de tout ce qui est gestion du football camerounais. Que ce soit le sélectionneur Rigobert Song ou encore le président de la Fecafoot, Samuel Eto’o Fils. (…) Ils ont été de très bons joueurs, mais aujourd’hui ils ne sont plus joueurs. On doit mettre les joueurs dans de bonnes conditions pour que le vert, rouge, jaune puisse briller dans tout le continent et au-delà », a lâché Chedjou dans des propos relayés par le média CFOOT, en référence aux dernières décisions radicales prises par l’ancien attaquant vedette du Barça.

Le boss de la Fécafoot avait en effet décidé de placer tous les sélectionneurs nationaux sous la tutelle du Directeur Technique National (DTN), Engelbert Mbarga, officiellement en poste depuis le 13 avril dernier. Une décision prise au lendemain de la sortie mitigée de la sélection camerounaise en éliminatoire de la CAN 2023 contre la Namibie (1-1, 2-1), et de l’élimination de l’équipe espoir au dernier tour des qualifications pour la CAN U23.

