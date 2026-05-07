Cameroun : André Onana relance son clash avec Samuel Eto’o avec un livre polémique

Le gardien de but camerounais André Onana a rallumé sa guerre ouverte avec Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), en se mettant en scène sur les réseaux sociaux en train de feuilleter ostensiblement un livre intitulé « L’arnaque », un pamphlet publié en 2023 contre le président de la FECAFOOT.

Dans une vidéo largement diffusée, Onana apparaît en costume trois pièces à l’arrière d’une voiture, le livre clairement visible, son titre en blanc sur jaune tourné vers la caméra. L’ouvrage est signé du journaliste Jean-Bruno Tagne, ancien directeur de campagne de Samuel Eto’o lors de l’élection à la présidence de la FECAFOOT en 2020, qui s’est depuis retourné contre lui en dénonçant dans ce livre les dérives autoritaires de sa gouvernance. Ce geste, anodin en apparence, est interprété comme une provocation délibérée par l’entourage d’Eto’o, dans un contexte où une suspension d’Onana de la sélection nationale serait à l’étude.

La brouille entre les deux figures du football camerounais remonte à la Coupe du monde 2022 au Qatar, où Onana avait été écarté du groupe par le sélectionneur Rigobert Song pour raisons disciplinaires, une décision que plusieurs sources ont attribuée à l’influence d’Eto’o sur la gestion de l’équipe. Après une tentative de retour en sélection en 2023, les tensions se sont cristallisées l’an dernier autour d’accusations d’Onana sur le non-versement de primes aux joueurs, publiées sur les réseaux sociaux, et autour de son arrivée tardive au dernier regroupement des Lions Indomptables. Eto’o avait rétorqué publiquement qu’il avait reproché à Onana « un certain comportement à l’entraînement », affirmant lui avoir dit qu’il était « trop grand pour ces comportements-là ».

Actuellement prêté à Trabzonspor par Manchester United, Onana compte 53 sélections avec les Lions Indomptables et reste l’un des gardiens les plus performants du continent, malgré les turbulences institutionnelles qui entourent son avenir en équipe nationale. L’issue de ce bras de fer, qui sera examinée lors de la prochaine assemblée générale de la FECAFOOT, pourrait mettre un terme prématuré à sa carrière internationale.

Onana et Eto’o, une relation de mentor à paria

Tout commence au début des années 2000, quand Samuel Eto’o, alors au sommet de sa carrière de buteur au FC Barcelone, crée au Cameroun la Fondation Eto’o, connue sous le nom de Fundesport. Cette structure caritative a pour vocation de repérer des jeunes talents camerounais, de les former et de les accompagner vers le football professionnel européen. C’est dans ce cadre qu’André Onana, né en 1996 à Nkol Ngok dans la région du Centre, est repéré et intègre la structure à l’âge de 13 ans.

En 2010, grâce au réseau tissé par la Fundesport avec le FC Barcelone, Onana est envoyé en Espagne pour intégrer la Masia, le célèbre centre de formation du club catalan. Il y passe sept ans, forge sa technique et ses bases de gardien moderne, avant de rejoindre l’Ajax Amsterdam en 2015, club avec lequel il enchaîne une carrière européenne remarquable. Pour Eto’o, Onana est alors une réussite exemplaire de son projet philanthropique, une sorte de « fils spirituel » à qui il a ouvert les portes de l’élite.

La première fissure apparaît publiquement lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Onana est écarté par le sélectionneur Rigobert Song après à peine un match contre la Suisse, pour des raisons disciplinaires liées à un désaccord tactique en cours de partie. Si la décision est officiellement celle du staff technique, plusieurs sources indiquent qu’Eto’o, devenu entre-temps président de la FECAFOOT en décembre 2021, aurait appuyé ou au moins cautionné ce choix. Onana rentre chez lui, blessé et silencieux, mais la rupture est consommée dans les coulisses.

Après une tentative de rapprochement en 2023, marquée par un retour en sélection, la fracture éclate de nouveau au grand jour lors de la préparation de la dernière Can qualificative. Onana publie sur ses réseaux sociaux des messages dans lesquels il dénonce le non-versement de primes aux joueurs de la sélection, vise implicitement la gestion de la fédération et arrive en retard au regroupement des Lions Indomptables, ce que la FECAFOOT perçoit comme un affront délibéré. Eto’o réplique en reconnaissant lui avoir « reproché un certain comportement à l’entraînement » et en affirmant lui avoir dit qu’il était « trop grand pour ces comportements-là ».

La situation atteint un nouveau palier de tension en avril et mai 2026. La FECAFOOT étudie une possible suspension d’Onana de la sélection pour indiscipline, ce que ses soutiens dénoncent comme une mesure de représailles personnelle de la part d’Eto’o. La mise en scène d’Onana feuilletant « L’arnaque », le pamphlet publié par un ancien proche d’Eto’o contre sa gestion de la fédération, s’inscrit dans cette logique d’escalade publique, où le gardien de Manchester United choisit le terrain des réseaux sociaux pour répondre à un président dont il conteste l’autorité.