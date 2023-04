Cameroun: «André Onana mérite amplement sa place en équipe nationale», Chedjou

-Publicité-

L’ancien international camerounais, Aurélien Chedjou, a pris la défense d’André Onana, écarté de la sélection lors du Mondial 2022, alors que de plus en plus de voix plaident pour le retour du gardien de but de l’Inter Milan en équipe nationale.

Suspendu pour insubordination lors de la Coupe du monde 2022 avec le Cameroun, André Onana avait dans la foulée annoncé sa retraite internationale. Depuis, le gardien de but de l’Inter Milan, qui enchaîne les prestations XXL avec les Nerazzurri, regarde de loin le parcours de son équipe nationale aux éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’ivoire. Une campagne assez difficile pour les Lions Indomptables, battus dernièrement par la modeste équipe de la Namibie (1-2), lors de la 4è journée des phases qualificatives.

De quoi pousser les autorités et acteurs du foot camerounais à entreprendre des démarches pour le retour du gardien principal des Lions Indomptables. Si récemment le ministre des sports, Narcisse Mouelle Kombi, a adressé un courrier à l’Inter Milan pour demander la «mise à disposition» d’André Onana pour les prochaines échéances continentales, c’est au tour d’Aurélien Chedjou de plaider pour cette cause. Interrogé sur le sujet, l’ancien milieu de terrain des Lions s’est dit favorable.

«Pour ma part, André Onana mérite amplement sa place en équipe nationale. C’est un cadre. Il faut qu’on l’appelle et qu’on arrête tout ce qu’on est en train de faire», a-t-il déclaré sur la STV. Bien que cette requête soit louable, il est peu probable qu’elle aboutisse. Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) et proche du portier de 27 ans, n’a jusqu’ici pas réussi à convaincre son joueur de réintégrer l’équipe nationale.

