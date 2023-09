Cameroun: André Onana et Rigobert Song ont fait la paix

-Publicité-

Alors qu’ils entretenaient une relation glaciale depuis la scène de la Coupe du monde 2022, André Onana et Rigobert Song semblent avoir enterré la hache de guerre. Le sélectionneur du Cameroun et son gardien de but ont affiché une certaine complicité lors de la séance d’entrainement du mardi.

Les clichés ont abondamment été partagés sur les réseaux sociaux par la Fédération camerounaise de football. Et le constat est unanime: Rigobert Song et André Onana semblent avoir fumé le calumet de la paix. Le sélectionneur des Lions Indomptables et son gardien de but ont été filmés en plein échange, visiblement convivial, lors de la séance d’entrainement du mardi.

Sur les images prises par la Fécafoot, on peut voir le portier de Manchester United, souriant, à l’écoute de l’ancien capitaine du Cameroun. Une scène qui vient sans doute clore le débat sur les tensions entre les deux hommes colportées ces derniers jours par les rumeurs. Place désormais au jeu!

🔴 Rigobert Song et André Onana en pleine discussion en marge de la séance d’entraînement des Lions indomptables. 😀🇨🇲



Voilà, les problèmes sont finis ! Allons battre le Burundi. 🔜 @LIndomptables pic.twitter.com/2mKOnTGbtz — AllezLesLions (@AllezLesLions) September 5, 2023

Pour rappel, le Cameroun affronte le Burundi le 12 septembre prochain à Garoua. Second du groupe C avec 4 points, les Lions Indomptables sont au coude-à-coude avec leurs adversaires, 4 unités également au compteur. Un match nul permettrait aux hommes du sélectionneur Rigobert Song de valider leur ticket pour le voyage en terre ivoirienne.

