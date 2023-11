Cameroun: Alexandre Song met un terme à sa carrière

-Publicité-

Au chômage depuis des mois, Alexandre Song a mis un terme à sa carrière sportive à 36 ans, après 19 ans dans le métier, a annoncé le milieu défensif camerounais sur ses réseaux sociaux.

Alexandre Song raccroche définitivement les crampons. A 36 ans, le milieu défensif camerounais a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive, après 19 ans le métier. L’ancien joueur d’Arsenal était sans club depuis la fin de contrat avec le club djiboutien d’AS Arta/Solar7 en juin passé.

« C’est avec une grande tristesse que le temps est venu pour moi de raccrocher mes crampons. Mon parcours, qui a commencé à Yaoundé lorsque j’étais enfant et que je jouais sans bottes, pieds nus et sur du gravier dur, m’a donné la force et le courage de réussir», a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux.

Il a rompu à cause de la CAN

« Lorsque je suis parti en France pour jouer à Bastia [2004], j’ai cru que j’avais accompli un miracle. Mais ce n’était qu’un début, car mon parcours s’est poursuivi à Arsenal [2005-janvier 2007 puis mai 2007-2012] et à Barcelone [2012-2014], deux des plus grands clubs du monde. Tant de personnes m’ont aidé tout au long de mon parcours, ma femme, mes enfants, ma famille, mes amis, mon agent, mes entraîneurs et, bien sûr, tous mes coéquipiers à qui je serai toujours reconnaissant. Bien sûr, Charlton [janvier-mai 2007], West Ham [2014-2016], Rubin Kazan [2016-2018], Sion [2018-2020] et Arta/Solar 7 [2020-2023] resteront toujours dans mon cœur », a-t-il poursuivi.

« J’ai également eu l’honneur de représenter mon pays à 60 reprises (49 capes avec l’équipe A, ndlr), ce qui m’a rempli d’une grande fierté. J’ai la chance d’avoir tant de bons souvenirs qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Enfin, j’aimerais remercier tous les fans qui m’ont soutenu tout au long de mon parcours, je garderai tout cela précieusement », a-t-il conclu.

Une carrière mitigée

Ancien international camerounais et neveu de Rigobert Song, actuellement à la tête des Lions Indomptables, Alexandre Song a débuté sa carrière professionnelle au SC Bastia en 2004. Il signe ensuite à Arsenal et s’est imposé comme titulaire au sein de l’équipe londonienne dirigée à l’époque par Arsene Wenger. En 2012, il a rejoint le FC Barcelone où il ne brille pas pour autant. Il est prêté à West Ham United entre 2014 et 2016.

Song s’est ensuite exilé en Russie, au FK Rubin Kazan. En 2018, il a rejoint le FC Sion en Suisse pour deux saisons. En 2020 l’ancien international camerounais s’engage avec Arta Solar un club de Djibouti. Il met un terme à son contrat le mercredi 21 juin 2023.