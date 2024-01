Cameroun – Affaire Hervé Bopda : Shakiro fait des révélations sur Dylan Comédie

- Publicité-

Dans une publication sur sa page Facebook, Shakiro expose les liens étroits présumés entre le prédateur sexuel Hervé Bopda et Dylan Comédie.

Les réseaux sociaux sont en ébullition depuis quelques jours, submergés par des témoignages et des dénonciations. Le blogueur N’zui Manto a révélé ce qui semble être le plus grand scandale sexuel de l’histoire du Cameroun, accusant Hervé Bopda de diriger un réseau de prostitution et de transmission du VIH/SIDA sur le territoire camerounais. Alors que de nombreux noms d’influenceurs continuent d’être divulgués, Shakiro a choisi de mettre en lumière les liens supposés entre Dylan Comédie et Hervé Bopda.

En effet, Shakiro a révélé que l’influenceur Dylan Comédie aurait eu des relations sexuelles avec Hervé Bopda, affirmant même que ce dernier aurait transmis le VIH/SIDA au jeune TikTokeur. « J’ai des informations compromettantes sur toi, Dylan Comédie. On avait déjà oublié ton implication avec l’enfant du colonel, hein ma copine Dylan Comédie. Dylan, cesse de propager le VIH/SIDA que Bopda t’aurait transmis aux enfants des autres. Tu es fréquemment chez Hervé Bopda quand tu viens à Douala dans sa résidence à Bonapriso pour pratiquer ce que tu fais de mieux dans ta vie, à savoir la prostitution. Tu devrais être arrêté, car tu livres les jeunes homosexuels de Yaoundé à monsieur Bopda, comme il t’aurait transmis sa maladie incurable. Arrête de contaminer les enfants des autres et prends tranquillement tes médicaments antirétroviraux. Si je mens sur le fait que tu es séropositif, filme ton statut sérologique, et si c’est négatif, je m’engage à disparaître définitivement de Facebook. Ne me croyez plus jamais. Ne manipule pas les résultats comme Hervé Bopda, hein. Dirige-toi vers un hôpital public, et j’enverrai mes éléments t’accompagner », a écrit Shakiro au sujet de Dylan Comédie.