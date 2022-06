Cameroun: 44 joueurs accusés de fraude sur l’âge

Dans un communiqué officiel, la Fédération camerounaise de football (Fécéfoot) a indiqué aller en chasse contre la fraude sur l’âge avec 44 joueurs convoqués avec leurs présidents de club.

Véritable serpent de mer, la fraude sur l’âge va-t-elle enfin prendre fin au Cameroun? C’est en tout cas l’objectif de la Fécafoot et son président Samuel Eto’o. Alors qu’il a juré assainir le milieu sportif camerounais, le boss de l’instance nationale a décidé de passer à la vitesse supérieure en s’attaquant à l’un des points sensibles.

Dans un courrier signé par son président, la Chambre d’Instruction de la Commission d’Ethique de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a en effet indiqué avoir convoqué 44 joueurs et leurs présidents de club pour une procédure qui se tiendra du 4 au 8 juillet.

Tous sont soupçonnés de «faux dans les titres (tricherie sur l’âge et/ou l’identité) et complicité». «Les parties concernées sont invitées à comparaître, assistées ou non de leurs conseils, en vue de leur audition. La Chambre, en cas de non comparution, en tirera toutes les conséquences de droit», prévient le communiqué.