Cambriolage : 05 astuces pour mieux protéger sa maison des voleurs

Bien qu’un cambriolage soit un évènement inattendu, il est d’abord planifié par les voleurs. En effet, ces derniers peuvent faire des repérages, afin de savoir à quel moment la maison est occupée avant de passer à l’action. Pour donc se protéger contre ces genres d’évènement, voici quelques actions simples à faire.

Avant d’être vous aussi victime d’un cambriolage, pensez à toutes les astuces pour vous protéger sans dépenser. Beaucoup de petits gestes peuvent garantir votre protection au quotidien. Découvrez nos conseils pour protéger vos logements

1- Laissez une fausse clé sous le paillasson

Souvent, certaines personnes placent une clé de rechange sous le paillasson ou sous une pierre dans le jardin. Vous pouvez à cet effet placer une fausse clé pour tromper les potentiels cambrioleurs. En essayant en vain d’ouvrir la porte, ils sauront que les habitants ont élaboré des actions de surveillance et ont adopté des mesures de protection contre le vol.

2- Redoublez plus de prudence

Avant de sortir, il est crucial d’adopter certains gestes pour se prémunir contre tout cambriolage. Et pour cause, si votre porte est fermée à double-tour, une fenêtre ouverte peut quant à elle être un espace d’entrée. C’est pour cette raison qu’avant son départ, il faudra veiller à fermer les vérandas, les balcons et toutes les fenêtres.

3- Simulez sa présence

Une maison aux volets clos et aux lumières éteintes est un signe pour les cambrioleurs que la voie est libre. Il est donc tout indiqué de simuler une présence alors que vous êtes absents de la maison. Vous pouvez confier vos clés à un voisin de confiance pour aérer quelques heures, arroser vos plantes ou encore récupérer votre courrier. Investir dans un programmateur journalier pour allumer la lumière ou la télévision à certaines heures peut également être dissuasif.

4- Cachez ses objets de valeur

Malgré toutes vos précautions, un cambriolage peut tout de même survenir. Seulement, il sera important de limiter les pertes en protégeant ses objets de valeur. Un coffre-fort encastré peut les protéger des voleurs à la recherche de biens précieux. Vous pouvez également déposer ces derniers dans un coffre à la banque ou photographier vos bijoux de valeur pour l’assurance. Il est également judicieux de choisir des cachettes élaborées plutôt que de cacher ses objets sous le matelas ou un tapis.

5- Compliquez l’accès à la maison

Avant de sortir, il existe plusieurs installations qui peuvent dissuader les voleurs de pénétrer dans votre maison. La culture de rosiers, de cactus et de plantes urticantes peut être un obstacle à vos fenêtres et différents lieux d’entrées. L’installation de grillages ou de barreaux peut également rendre plus difficiles les entrées par effraction. De même que l’installation d’une serrure multipoints difficile à ouvrir peut dissuader les voleurs. Évitez également de laisser une échelle, un échafaudage ou encore des outils qui peuvent servir aux cambrioleurs à s’introduire à l’intérieur de votre maison.