Cam Tchin-tchin: arrêté pour une affaire de plus de 19 millions, Jonathan Morrison libéré

Arrêté le mardi 31 octobre 2023 pour une dette de plus de 19 millions de FCFA, Jonathan Morrison, promoteur du Cam Tchin-tchin, a été libéré le jeudi 3 août 2023.

Après deux jours de garde à vue, Jonathan Morrison a recouvré sa liberté jeudi après sa présentation à un juge d’instruction. Il avait été arrêté et gardé à la brigade de recherche de la gendarmerie nationale pour une affaire de 19 millions de francs CFA qu’il doit à des présidents de clubs de son tournoi Cam Tchin Tchin.

« Je me réjouis de ce qu’un accord à l’amiable ait été trouvé ce jour entre les Présidents de clubs et Jonathan Morrison. Je suis intervenu en tant que médiateur entre les deux camps. Suite à cette médiation, certains partenaires et mécènes de la structure TREIIZE ont remboursé la somme due aux plaignants afin que Jonathan Morrison recouvre la liberté », a clarifié le lead-vocal du groupe Zouglou, Magic System A’Salfo.

Cependant, l’Avocat de Jonathan Morrison a récemment exprimé sa gratitude envers plusieurs personnalités qui ont joué un rôle important dans la résolution du problème. Dans une vidéo, il a tenu à remercier son père, Apoutchou National, John Jay, ainsi que Molare.

La vidéo a également mis en avant Al Moustapha, un mécène culturel, qui a adressé ses remerciements en présence de Molare, Apoutchou National et le père de Jonathan Morrison. Ces gestes de reconnaissance ont contribué à apaiser la situation.