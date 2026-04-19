CAF : primes en million de dollars pour les finalistes des interclubs de football

En décrochant leur place en finale de la Ligue des champions, Mamelodi Sundowns et l’AS FAR voient leur parcours récompensé par une garantie financière minimale de 2 millions de dollars, une manne qui vient couronner leur constance durant toute la saison continentale.

Dans la Coupe de la Confédération, le suspense autour du vainqueur reste entier, mais l’équation économique est déjà positive pour le Zamalek SC. La qualification des Cairiotes pour le match décisif leur assure une prime d’un million de dollars, une somme qui, bien qu’inférieure à celle allouée en Ligue des champions, offre au club des marges de manœuvre appréciables sur le marché des transferts et dans la gestion quotidienne.

Ces enveloppes, sensiblement rehaussées par la Confédération africaine, répondent à une volonté affichée de renforcer la compétitivité des clubs africains au niveau international. Au-delà de la bataille pour les trophées, ces ressources représentent des leviers concrets pour moderniser les structures, professionnaliser les équipes et pérenniser les projets sportifs.

Enjeux et retombées pour les clubs

Pour les lauréats potentiels, l’objectif est double : remporter le trophée et optimiser l’impact financier de cette performance. Les montants dégagés peuvent être affectés à la rénovation des infrastructures d’entraînement, au règlement d’arriérés salariaux, au recrutement ciblé ou encore à la mise en place de programmes de formation des jeunes. Chaque dollar investi améliore la capacité des clubs à rivaliser durablement sur la scène continentale.

Les gains provoquent aussi des effets en chaîne au-delà du terrain. Un budget renforcé facilite l’attraction de partenaires commerciaux, accroît la valeur marchande des joueurs et peut générer une hausse de fréquentation les soirs de match. À l’échelle locale, les dépenses liées aux déplacements, à l’accueil des supporters et aux prestations techniques apportent un relais économique non négligeable.