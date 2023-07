CAF-Préliminaires Ligue des champions: Coton FC fixé sur son sort

🏆Le tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions CAF est tombé !



L'Étoile Sportive du Sahel aura fort à faire puisqu'ils affronteront Constantine 🇩🇿 lors du 1er tour et en cas de victoire, ce sera le vainqueur d'ASKO de Kara 🇹🇬 – AS FAR 🇲🇦 au 2ème tour.…