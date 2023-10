CAF-Ligue des champions: Wydad-ASEC, le tirage au sort complet

La CAF a effectué vendredi soir à Johannesburg, en Afrique du Sud, le tirage au sort des phases de groupes de la Ligue des champions. Comme à l’accoutumée, quatre groupes de quatre équipes ont été constitués, promettant des défis passionnants.

Dans le Groupe A, les Mamelodi Sundowns, qui avaient atteint les demi-finales de la saison précédente, croiseront le fer avec le TP Mazembe, qui fait son grand retour dans le tournoi. Ces deux équipes partageront leur poule avec le FC Nouadhibou et le FC Pyramids.

Le Groupe B voit l’ASEC Mimosas se mesurer au Simba SC. Quart de finaliste de la saison dernière, le club tanzanien devra également faire face au Wydad Casablanca, son bourreau de la saison précédente, et au petit poucet Jwaneng Galaxy.

Le Petro Atletico, éliminé en phase de groupes la saison dernière, hérite du groupe C au côté d’Al Hilal, qui a connu le même genre il y a un an. Ils partageront leur groupe avec deux géants du football tunisien, l’Étoile du Sahel et l’ES Tunisie, tous deux déjà couronnés en Ligue des champions de la CAF.

Enfin, le club égyptien d’Al Ahly SC, champion en titre et le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions de la CAF avec 11 titres, remet en jeu sa couronne dans un Groupe D qui semble abordable pour eux. Les Diables Rouges affronteront les quarts de finalistes de la saison dernière, le Chabab d’Algérie, ainsi que le Medeama du Ghana et les Young Africans de la Tanzanie.

Le tirage au sort des phases de groupes de la LDC CAF 2023-24 :

Groupe A : TP Mazembe (RD Congo), Pyramids (Égypte), FC Nouadhibou (Mauritanie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).

Groupe B : Jwaneng Galaxy (Botswana), ASEC Mimosas d’Abidjan (Côte d’Ivoire), Wydad Casablanca (Maroc), Simba SC (Tanzanie).

Groupe C : Petro Atletico (Angola), Al Hilal (Soudan), Espérance Sportive de Tunis (Tunisie), Étoile du Sahel (Tunisie).

Groupe D : Chabab Belouizdad (Algérie), Al Ahly SC (Égypte), Medeama (Ghana), Young Africans (Tanzanie).