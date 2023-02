CAF-Ligue des champions: le programme de la troisième journée

Plusieurs rencontres sont au programme ce vendredi et samedi, comptant pour la troisième journée des phases de groupe de la Ligue des champions africaines.

Battu d’entrée par la JS Kabylie (0-1) dans le groupe A, le Wydad Casablanca va tenter de se relancer à domicile contre le Petro Luanda, ce vendredi. Un objectif à atteindre pour les champions en titre pour ne pas compromettre leur chance de qualification au second tour.

Samedi, l’autre locataire de cette poule, l’AS Vita Club, croisera les crampons avec le club algérien de la Kabylie. Surpris par les Angolais de Petro (1-2) lors de la précédente journée, les Congolais n’ont plus droit à l’erreur, cette fois-ci contre la JSK, invaincue avec 4 points.

Dans le groupe D, CR Belouizdad va se mesurer ce vendredi aux Soudanais d’Al Merreikh. Une rencontre des moins classées avec les Algériens qui restent sur un faux pas face à l’Espérance de Tunis (0-1), alors que la formation soudanaise n’a pris un seul point en deux sorties.

Le lendemain, dans l’autre rencontre de cette poule, la tension sera à son comble pour le Zamalek, qui ne compte qu’un point au compteur, et qui sera quasiment éliminé en cas de défaite sur le terrain du leader, l’Espérance Tunis.

Choc au sommet dans le groupe C ce samedi entre le Raja Casablanca, en tête avec deux points d’avance, et son dauphin d’Horoya.

Toujours dans cette poule, les Ougandais de Vipers et les Tanzaniens de Simba qui courent derrière leur première victoire dans cette C1, tenteront de grappiller des points.

Le programme de la 3e journée de la Ligue des champions africaine (heure en GMT):

Vendredi 24 février

13:00, Al-Merrikh-CR Belouizdad (Groupe D)

16:00, Coton Sport Garoua-Al-Hilal Omdurman (Groupe B)

19:00, Wydad Casablanca-Petro de Luanda (Groupe A)

Samedi 25 février

13:00, AS Vita Club-JS Kabylie (Groupe A)

16:00, Espérance Tunis-Zamalek (Groupe D)

16:00, Vipers-Simba SC (Groupe C)

19:00, Al Ahly-Mamelodi Sundowns (Groupe B)

19:00, Raja Casablanca-Horoya (Groupe C)

Le classement groupe par groupe