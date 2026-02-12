CAF – Ligue des champions: le programme de la 6è journée

Entre calculs, duels décisifs et suspense total dans plusieurs groupes, la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF se joue ce week-end sur les pelouses africaines.

La phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF livre son verdict ce week-end. À l’occasion de la sixième et dernière journée, plusieurs cadors jouent leur avenir continental, avec des scénarios encore indécis dans différents groupes.

Déjà assuré de disputer les quarts de finale, Al Ahly abordera sereinement la réception de l’AS FAR. Le club marocain, lui, n’a besoin que d’un point pour composter son billet. En cas de revers au Caire, il devra espérer un faux pas des Young Africans face à la JS Kabylie.

Dans l’autre rencontre décisive, la RS Berkane, deuxième avec sept points, tentera de rebondir après deux sorties infructueuses. Les Marocains, à égalité avec Power Dynamos, accueillent Rivers United pendant que les Zambiens défient Pyramids FC en Égypte.

Programme de la 6è journée de la ligue des champions CAF :

Samedi 14 février :

13h00 : Mamelodi Sundowns – MC Alger

13h00 : Al Hilal – Saint-Eloi Lupopo

16h00 : Simba SC – Stade malien

16h00 : ES Tunis – Petro Luanda

19h00 : Pyramids FC – Power Dynamos

19h00 : RS Berkane – Rivers United

Dimanche 15 février :

13h00 : Young Africans – JS Kabylie

16h00 : Al Ahly – AS FAR





