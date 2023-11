CAF-Ligue des champions: ES Tunis vs ES Sahel…., le programme de ce samedi

Découvrez les rencontres au programme ce samedi à travers le continent, comptant pour la suite de la première journée des phases de groupe de la Ligue des champions africaines.

Démarrée vendredi, avec notamment la démonstration de force de CR Belouizdad face aux Young Africains (3-0) à Alger, ou encore la défaite du TP Mazembe contre Pyramids FC (0-1) en Egypte, la première journée des phases de poule de la Ligue des champions africaines se poursuivent ce samedi, avec cinq affiches au programme.

En Tanzanie, Simba AC reçoit les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas. De retour de la première édition de la Super League africaine, avec un parcours mitigé, éliminée en demi-finale, la formation tanzanienne va tenter de repartir de l’avant, avec, pourquoi pas, une victoire écrasante face aux Mimosains, histoire d’envoyer un signal fort à la concurrence.

De son côté, le club soudanais d’Al Hilal tentera d’arracher ses trois premiers points dans cette phase finale face à l’Atletico Petroleos en Angola. Mais le choc de ce samedi est sans doute le duel des titans entre l’Etoile Sportive du Sahel et l’Espérance Sportive de Tunis. Un combat qui promet entre les deux habitués de cette compétition de la CAF.

Le programme de ce samedi:

13h00 GMT | Simba AC vs Asec Mimosas

16h00 GMT | Atletico Petroleos vs Al-Hilal

16h00 GMT | ES Tunis vs ES Sahel

19h00 GMT | Al Ahly vs Medeama

21h00 GMT | Wydad AC vs Jwaneng Galaxy FC