CAF-Ligue des champions: Coton FC, « un adversaire novice » selon l’entraineur de l’ASEC Mimosas

L’entraineur de l’ASEC Mimosas, Julien Chevalier, s’est exprimé sur la rencontre face à Coton FC, dimanche prochain, en préliminaire de la Ligue des champions africaine. Et le technicien français a assuré que ses poulains feront le travail face au petit poucet béninois.

Le stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou sera ce dimanche le théâtre d’une rencontre au sommet entre Coton FC et l’ASEC Mimosas. Un match comptant pour la manche aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Quart de finaliste de la dernière édition, le club ivoirien rêve d’aller cette fois-ci encore plus loin dans le tournoi tandis que les champions du Bénin espèrent atteindre la phase finale pour leur toute première participation.

Invité à se prononcer sur son prochain adversaire, l’entraineur de l’ASEC, Julien Chevalier, confie avoir peu d’informations sur l’équipe béninoise mais assure que ses hommes feront le nécessaire pour se qualifier pour le prochain tour.

« Pas grand-chose pour le moment (comme information sur le club béninois). Mais, on se renseigne et on parvient à avoir des informations. Pour le moment, je m’occupe surtout de mon équipe parce qu’on est en pleine préparation d’une saison complète. On doit donc tenir compte de tous les autres matchs. La saison dernière on avait moins d’informations sur l’adversaire Teungueth FC, mais on a su se qualifier« , a expliqué le technicien français à la presse locale.

Coton FC s’est beaucoup renforcé cet été avec l’arrivée de plusieurs recrues dont le gardien de but d’ASVO, Guillaume Agbegninou, le buteur de Beke FC, Romeo Lyno da Costa et tout dernièrement l’ancien défenseur d’Enyimba, Nabil Yarou. Des recrues qui pourraient aider la formation béninoise à surprendre l’ogre ivoirien. Mais Julien Chevalier assure que ses joueurs veilleront au grain.

« Coton Sport FC est une équipe qui a été championne dans son pays, mais qui a aussi changé beaucoup de joueurs. On ne peut donc pas se baser uniquement sur ce qu’on avait pu suivre la saison dernière. On travaille justement à être prêt à s’adapter à toutes les situations. Parce que, quoi qu’il arrive, on aura en face un adversaire novice qui aura envie de surprendre. À nous d’être très vigilants« , a-t-il ajouté.