CAF-Ligue des champions: Coton FC éliminé du tournoi, tous les qualifiés au second tour préliminaire

Avec les rencontres disputées dimanche, avec notamment la désillusion de Coton FC sur la pelouse de l’ASEC Mimosas (0-2), on connait désormais toutes les équipes qualifiées au second tour préliminaire de la Ligue des champions africaines.

Le premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine s’est achevé dimanche soir avec les rencontres de la manche retour. En quête de remontada après sa désillusion à Cotonou, battu pat l’ASEC Mimosas (1-2), Coton FC s’est une nouvelle fois incliné face à son adversaire. Les champions du Bénin ont en effet courbé l’échine devant l’équipe ivoirienne, visiblement trop puissante à domicile (0-2). Une deuxième défaite consécutive qui met fin à l’aventure des Béninois dans ce tournoi.

Tout le contraire de la JS Kabylie qui s’est qualifiée avec brio pour le second tour au dépens de la Casa Sport. En effet, malgré sa défaite en manche aller face aux Sénégalais (0-1), les Algériens ont tout renversé au retour pour finalement s’imposer sur le score de 3-0. Idem pour les Congolais d’AS Vita Club contre Gaborone (3-1) grâce à Varel Rosan (9e), Éric Kabwe (35e) et Marouf Tchakei, auteur du but décisif en toute fin de partie (82e). Mission réussie également pour les Tunisiens de Monastir face aux Rwandais d’APR (3-0).

Le second tour démarre en octobre prochain (7-9 octobre pour la manche aller) avec l’entrée en lice des cadors, dont le Wydad Casablanca, tenant du titre.

Les résultats du 1er tour préliminaire retour de la LDC:

Simba (Tan) 2-0 Big Bullets (Mal) (2-0)

Monastir (Tun) 3-0 APR (Rwa) (0-1)

AS Vita Club (Drc) 3-1 Gaborone Utd (Bot) (0-1)

Otoho d’Oyo (Con) 0-0 Cape Town City (Afs) (0-2)

Asante Kotoko (Gha) 0-1 (1-3 tab) Kadiogo (Bfa) (1-0)

Elect Sport (Cha) 0-2 Zamalek (Egy) (match aller; retour le 25 septembre)

Plateau (Nga) 1-0 Stade Mandji (Gab) (2-2)

Primeiro de Agosto (Ang) 1-1 Red Arrows (Zam) (1-0)

ASEC Mimosas (Ivo) 2-0 Coton FC (Ben) (2-1)

Watanga (Lbr) 1-0 Rivers United (Nga) (0-3)

Al Ittihad (Lby) 2-1 Flambeau du Centre (Bur) (0-1)

Al-Hilal (Sud) 1-0 St. George (Eth) (1-2)

Coton Sport FC (Cmr) 1-0 Matlama (Les) (3-0)

JS Kabylie (Alg) 3-0 Casa Sports (Sen) (0-1)

Joués vendredi et samedi

Nouadhibou (Mauritanie) 0-1 ASKO Kara (Togo) (1-2)

CR Belouizdad (Algérie) 3-0 BO Rangers (Sierra Leone) (0-0)

Al Ahly Tripoli (Libye) 4-0 KMKM (Zanzibar) (2-0)

Young Africans (Tanzanie) 5-0 Zalan (Soudan du Sud) (4-0)

Petro de Luanda (Angola) 2-1 Black Bulls (Mozambique) (3-0)

Royal Leopards (Eswatini) 2-1 CFFA (Madagascar) (3-2)

Vipers (Ouganda) 1-0 Olympic Real de Bangui (Centrafrique) (3-0)

Al Merreikh (Soudan) 0-0 AS Arta Solar (Djibouti) (2-1)

SOA Renaissante (Guinée) 0-0 ASN Nigelec (Niger) (1-2)

NB : la CAF doit trancher sur le cas du match La Passe (Seychelles)-Volcan Club (Comores), qui n’a pas eu lieu en raison de problèmes logistiques pour les Comoriens, vainqueurs 1-0 à l’aller.

Idem pour Djoliba (Mli)-Dep. Mongomo (Gnq) (2-0 pour Mongomo à l’aller).

Exempts : Al Ahly (Egypte), Esperance (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Raja Club Athletic (Maroc), TP Mazembe (RDC), Wydad Athletic Club (Maroc) + Horoya (Guinée), qualifié par forfait.