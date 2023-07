CAF-Ligue des champions: avec Coton FC, les clubs en lice pour le tirage

Le tirage au sort des préliminaires de la Ligue des champions africaine aura lieu ce mardi au Caire en Egypte. 54 clubs dont le champion du Bénin, Coton FC, sont en lice pour la phase finale.

A l’instar des autres clubs en course, Coton FC connaitra ce mardi son adversaire pour les préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. Le tirage au sort de la compétition africaine sera effectué ce mardi au siège de l’institution panafricaine au Caire en Egypte. La cérémonie sera à suivre en direct sur toutes les chaines partenaires et sur la chaîne YouTube officielle de la CAF, CAF TV.

Pour cette saison, pas moins de 54 clubs provenant de 42 pays du continent participeront au tournoi. Parmi eux, nous retrouverons le champion en titre, Al Ahly, ainsi que le finaliste malheureux, le Wydad Casablanca, ainsi que les demi-finalistes de la dernière édition, à savoir l’Espérance de Tunis et Mamelodi Sundowns.

Les récents quarts de finalistes, Simba et CR Belouizdad, seront également de la partie. En revanche, le Raja Casablanca et le JS Kabylie, qui ont connu une saison difficile et n’ont pas réussi à se qualifier en C1, manqueront l’événement.

Il est à noter que le TP Mazembe et l’AS Vita Club seront présents malgré l’arrêt du championnat congolais. Leur inclusion a été basée sur le classement établi par la Fédération congolaise de football association (Fecofa), qui tient compte des résultats cumulés des 4 saisons précédentes.

Selon le nouveau format, les clubs éliminés au deuxième tour préliminaire ne seront plus reversés en CdC. D’autre part, les clubs les mieux placés au classement CAF et devant participer à la première édition de la Ligue africaine de football, ex-Super League, (en octobre prochain, avant le début de la phase de groupes de la LdC en novembre), seront exemptés du premier voire du deuxième tour. Les modalités seront précisées par l’instance ultérieurement.

Les 54 clubs engagés pour la Ligue des champions africaine 2023/24

