CAF-Ligue des champions: Al Ahly, TP Mazembe, Horoya, le programme du 2è tour retour

La phase retour du deuxième tour de la Ligue des champions débute ce vendredi pour s’achever dimanche prochain. Plusieurs rencontres sont au programme de ce round décisif, à l’issue duquel les vainqueurs se qualifieront pour les phases de groupe.

Dernière étape avant les phases de groupe, le second tour retour de la Ligue des champions africaines s’ouvrent ce vendredi. En position défavorable après sa défaite en Tunisie (0-1) à l’aller, l’AS FAR doit impérativement renverser la tendance face à l’Étoile du Sahel, pour se qualifier pour la phase finale. Un gros défi pour les champions marocains qui n’ont plus atteint ce stade depuis 2014, année de leur élimination contre l’AS Real Bamako.

De la même manière, les Guinéens d’Horoya se retrouvent en position précaire après leur lourde défaite à Cape Coast, au Ghana, contre Medeama (3-1). Le soutien de leur douzième homme sera essentiel pour envisager une remontée à Conakry. Pour l’ASEC Mimosas, tout est encore à jouer, car les Mimos ont été accrochés sur un score nul et vierge de 0-0 par les Libyens d’Al Ahly Benghazi lors du match aller à Sousse.

En revanche, les feux sont au vert pour le CR Belouizdad, les Mamelodi Sundowns et les champions en titre d’Al Ahly, qui ont tous remporté leurs matchs à l’extérieur de manière convaincante, respectivement contre Bo Rangers (1-3), Bumamuru (0-4) et Saint Georges (0-3). Ils n’ont plus qu’à conclure à domicile.

La même situation s’applique à l’Espérance de Tunis et au TP Mazembe, victorieux respectivement contre l’AS Douanes (Burkina Faso) et Nyasa Big Bullets (Malawi) avec le même score de 0-1. Enfin, grâce à leur résultat nul prometteur obtenu contre Hafia (1-1) à Conakry, les Marocains du Wydad sont également en bonne posture pour la suite de la compétition.

Le programme des matches des matchs retour du 2e tour (heure en GMT+2):

Vendredi 29 septembre

17h00, Pyramids-APR (aller 0-0)

18h00, Al Ahly-St. George (aller 3-0)

19h30, Orlando Pirates-Jwaneng Galaxy (aller 0-1)

Samedi 30 septembre

15h00, TP Mazembe-Big Bullets (aller 1-0)

16h00, Petro Atlético-UD Songo (aller 2-1)

18h00, Espérance de Tunis-AS Douanes (aller 1-0)

18h00, Horoya-Medeama (aller 1-3)

18h00, Mamelodi Sundowns-Bumamuru (aller 4-0)

18h00, Young Africans-Al Merreikh (aller 2-0)

20h30, AS FAR Rabat-Etoile du Sahel (aller 0-1)

21h00, CR Belouizdad-Bo Rangers (aller 3-1)

21h00, Wydad Casablanca-Hafia (aller 1-1)

Dimanche 1er octobre

15h00, Simba Power Dynamos (aller 2-2)

18h00, ASEC Mimosas-Al Ahly Benghazi (aller 0-0)

19h00, Nouadhibou-Real Bamako (aller 3-0)

20h00, Al-Hilal Omdurman Primeiro de Agosto (aller 0-0)

