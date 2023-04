CAF-Ligue des champions: Al Ahly punit le Raja, les résultats des quarts de finale aller

-Publicité-

Plusieurs rencontres ont été disputées ce weekend à travers les pelouses africaines, comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue des champions de la CAF.

Les quarts de finale aller de la Ligue des champions africaines ont livré ce weekend leur verdict. Duel au sommet, le choc entre Al Ahly et le Raja Casablanca a tourné à l’avantage des Égyptiens. Le club cairote s’est en effet imposé sur le score de 2-0. Mohamed Abdelmonem avant la pause (45e+2), et un but important d’Hamdi Fathi en fin de partie suite (84e) ont donné la victoire à Al Ahly qui prend une option sur les demi-finales.

Belle opération également pour Mamelodi Sundowns qui se déplaçait en Algérie. Les Sud-africains sont allés s’imposer sur la pelouse de CR Belouizdad (4-1). Sans trembler, les visiteurs ont massacré leurs hôtes sur un doublé de Peter Shalulile (6e, 51e), et des buts des Neo Maema (21e) et Cassius Mailula (90e+2).



Dans les autres rencontres, la JS Kabylie a perdu à domicile face à l’ES Tunis (0-1) lors de leur derby nord-africain. Enfin, le Simba SC de la Tanzanie a réussi son entrée 1-0 contre le Wydad Athletic Club du Maroc.

Les résultats des quarts de finale aller:

1ST LEG ✅



Here are the 2022/23 #TotalEnergiesCAFCL quarter-finals results! 🔥 pic.twitter.com/g7vdH0uE46 — TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 22, 2023

