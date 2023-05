CAF-Ligue des champions: Al Ahly écrase l’Espérance Tunis et se rapproche de la finale

-Publicité-

Sans trembler, Al Ahly a pulvérisé l’Espérance Tunis (3-0) ce vendredi soir en demi-finale aller de la Ligue des champions. Une précieuse victoire du club égyptien qui prend une bonne option sur la qualification en finale.

Dix fois champions, Al Ahly file vers son onzième sacre en Ligue des champions de la CAF. Le club égyptien a mis un pied et demie en finale de la C1 de cette saison après sa victoire écrasante face à l’Espérance Tunis, ce vendredi soir. Opposés aux Tunisiens dans une rencontre comptant pour la demi-finale aller, les Diables Rouges se sont imposés sur le score de 3-0.

Dès le début du match, les visiteurs ont exercé une pression constante sur le camp adverse et n’ont pas tardé à ouvrir le score. Après une belle action, Kahraba a servi le Sud-Africain Percy Tau (36 sélections, 13 buts) qui n’avait plus qu’à ajuster Sedki Debchi (0-1, 8e minute). Sous la pression continue des Égyptiens, les Sang et Or ont éprouvé des difficultés dans leur relance et ont frôlé la correctionnelle (14e).

- Publicité-

Les Egyptiens, toujours à l’attaque, ont manqué de peu l’occasion de faire le break. Lancé dans le dos de la défense sur une passe précise de Percy Tau, Kahraba a raté son face à face avec Debchi (27e minute). Ben Ali a également buté sur la défense adverse à la suite d’une percée en fin de première mi-temps (42e).

Au retour des vestiaires, le rapport de force est resté en faveur du club cairote. Portés par un Percy Tau en grande forme, les visiteurs ont creusé l’écart au tableau d’affichage. Lancé sur l’aile droite par Hany, l’ancien joueur de Brighton a filé dans la profondeur, a traversé toute la défense avant de décocher une frappe imparable qui a nettoyé la lucarne de Debchi (0-2, 55e minute).

Les décuples champions d’Afrique déroulaient et donnaient davantage d’ampleur au score. Sur une action en triangle, El Shahat centrait au second poteau pour Kahraba qui poussait le cuir dans les filets (0-3, 75e). Forts de ce confortable avantage, les Égyptiens devront terminer le boulot le 19 mai à domicile, au Stade international du Caire. ES Tunis de son côté, va devoir faire une remontada pour ne pas dire adieu au tournoi.

Articles similaires