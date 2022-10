CAF-LDC: un sifflet béninois aux commandes de Rail Club Kadiogo vs AS Vita Club

La CAF a désigné les arbitres qui officieront les phases aller du second tour préliminaire de la Ligue des champions. Et l’instance africaine a retenu un quatuor béninois pour le match Rail Club Kadiogo vs AS Vita Club.

Après le premier tour, place au second tour des préliminaires de la Ligue des champions africaine. La deuxième manche des phases qualificatives du tournoi continental démarre en effet le 8 septembre prochain avec les affiches des matchs aller. Et pour l’occasion, la CAF a dévoilé la liste des arbitres retenus pour officier les différentes rencontres. La commission des arbitres de l’instance faîtière du foot africain a notamment sélectionné l’arbitre béninois Mohammed Issa pour diriger le match aller entre Rail Club Kadiogo et AS Vita Club.

L’arbitre international FIFA est retenu tout comme ses compatriotes Augustin Kougbemede (1er assistant), Joe Cortel Dodometin (2è assistant) et Tanislas Ahomlanto (4è arbitre), choisis pour l’assister dans cette rencontre. Preuve que l’arbitrage béninois prend de plus en plus du galon sur l’échiquier du foot africain.

Le programme du 2è tour préliminaire

Trente-deux (32) équipes vont disputer le second tour préliminaire de cette saison 2022-2023 de la C1 africaine. Bourreau de Coton FC du Bénin, l’ASEC Mimosas affronte le club guinéen d’Horoya. Qualifié au détriment du club comoriens de Volcan Club, la Passe (Seychelles) retrouve également la dernière étape avant la phase de groupe où elle sera opposée a Mamelodi Sundowns. Le club sud-africain fait partie des 6 clubs qui avaient été exemptés du premier tour avec le Wydad Casablanca, tenant du titre, le TP Mazembe, Al Ahly, le Raja Casablanca, et l’Espérance Tunis.

Les affiches du 2e tour préliminaire:

Rivers United (Nigeria) – Wydad Casablanca (Maroc)

Plateau United (Nigeria) – Espérance Tunis (Tunisie)

ASN Nigelec (Niger) – Raja Casablanca (Maroc)

US Monastir (Tunisie) – Al Ahly SC (Egypte)

Vipers SC (Ouganda) – TP Mazembe (RD Congo)

La Passe (Seychelles) – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) – Horoya AC (Guinée)

ASKO de Kara (Togo) – JS Kabylie (Algérie)

Djoliba AC (Malli) – CR Belouizdad (Algérie)

Young Africans (Tanzanie) – Al Hilal (Soudan)

Al Merreikh (Soudan) – Al Ahli Tripoli (Libye)

Flambeau du Centre (Burundi) – Zamalek (Egypte)

Cape Town City (Afrique du Sud) – Petro Atletico (Angola)

Primeiro de Agosto (Angola) – Simba SC (Tanzanie)

Royal Leopards (Eswatini) – Coton Sport (Cameroun)

Rail Club de Kadiogo (Burkina Faso) – AS Vita Club (RD Congo)

.