CAF-LDC: un derby maghrébin, le choc Wydad-Simba, le programme de la 3è journée

La troisième journée des phases de poule de la Ligue des champions africaine est à l’honneur cette semaine, avec plusieurs rencontres au programme. Découvrez les affiches en lice.

La troisième journée des phases de groupe de la Ligue des champions africaine s’ouvre ce vendredi, avec le déplacement des Young Africans sur la pelouse de Medeama. Club le plus titré dans la compétition, Al Ahly affrontera les algériens du CR Belouizdad dans un derby maghrébin qui promet.

En Tunisie, l’ES Tunis défiera un Petro de Luanda en pleine confiance qui occupe la tête du groupe C. Les Angolais ont remporté leurs deux premiers matchs de groupe contre l’ES Sahel et Al Hilal et chercheront à poursuivre leur belle forme. Le samedi, on suivra notamment le choc entre les marocains du Wydad Casablanca et les tanzaniens de Simba.

Calendrier de la 3e journée de la Ligue des Champions de la CAF :

Vendredi 8 décembre

16h00 GMT | Medeama – Young Africans

16h00 GMT | Al Ahly – CR Belouizdad

- Publicité-

19h00 GMT | ES Sahel – Al Hilal

samedi 9 décembre

13h00 GMT | Jwaneng Galaxy – Asec Mimosas

16h00 GMT | Nouadhibou – TP Mazembe

- Advertisement -

19h00 GMT | Wydad-Simba

19h00 GMT | Espoir – Petro de Luanda

dimanche 10 décembre

19h00 GMT | Mamelodi Sundowns – Pyramids