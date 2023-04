CAF-LDC: tous les qualifiés en quart de finale et la date du tirage au sort

Avec les rencontres disputées ce weekend, comptant pour la dernière journée des phases de groupe, on connait désormais toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaines.

On connait désormais les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. A l’issue d’intenses phases de groupe disputées à travers le continent, les heureux élus ont réussi à dégoter leur billet pour le second tour. Finaliste lors des trois dernières éditions et grand favori pour ce tournoi, Al Ahly sera bien évidemment de la partie. Le géant égyptien a arraché sa qualification pour les phases à élimination directe après sa victoire laborieuse face à Al Hilal au Caire (3-0). Un nouveau but de Kahraba (25e) et un doublé d’El Shahat (64e, 81e) ont permis aux Diables Rouges de terminer 2es du groupe B.

Leader de son groupe et assuré de finir premier, Mamelodi Sundowns s’est fait plaisir à domicile face à Coton Sport (2-1). Un nouveau revers pour les Camerounais de leur côté qui terminent dernier avec 0 point. Tenant le titre, le Wydad Casablanca a également fini premier de son groupe A en démantelant son dauphin, la JS Kabylie, sur un score de 3 à 0. Le Sénégalais Sambou a réalisé un doublé (38e, 51e), avant qu’El Moutaraji ne parachève la victoire à la 87e minute. Dans l’autre confrontation du groupe, les Angolais de Petro Atletico ont triomphé pour l’honneur face au Vita Club (1-0), qui se classe en dernière position.

Quant au groupe D, l’Espérance Tunis et le CR Bélouizdad ont fait match nul (0-0), octroyant ainsi aux Tunisiens, qui ont poussé mais se sont heurtés aux parades de Guendouz, la première place du groupe avec un point d’avance sur les Algériens. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu mercredi à partir de 18h30 GMT.

La liste des qualifiés en quarts de finale

Premiers de groupes : Wydad Casablanca Mamelodi Sundowns Raja Casablanca Espérance Tunis

Deuxièmes de groupes JS Kabylie Al Ahly Simba CR Bélouizdad



Le classement final groupe par groupe