CAF-LDC: tombeur du Wydad, le Jwaneng Galaxy accusé d’avoir eu recours à la sorcellerie

La victoire surprise du Jwaneng Galaxy face à Wydad (1-0), en première journée de phase de groupe de C1 africaine, fait grand au Maroc, avec le club botswanais accusé d’avoir utilisé la magie noire pour remporter le match.

Gros coup de Jwaneng Galaxy ce weekend au Maroc. En déplacement sur la pelouse du Wydad Casablanca dans le cadre de la première journée de phase de poule de la Ligue des champions africaine, les Botswanais se sont imposés sur le score de 1-0. Un but signé Thabang Sesinyi (33è), à la suite d’une mésentente entre Abdellah Haimoud et son gardien de but.

Une grosse désillusion surtout pour l’équipe hôte, finaliste de la dernière édition et de la Ligue Africaine de football et qui a outrageusement dominé la rencontre. En témoigne ses 80% de possession, 22 tirs (9 cadrés) et 12 corners contre seulement 4 tentatives dont deux cadrés et un seul corner côté Rouge et Blanc.

De quoi enrager les supporters marocains qui estiment que l’équipe adverse a jeté un sort de magie noire sur les joueurs du club de Wydad. Interrogé par un journaliste en conférence de presse d’après-match, l’entraineur de Jwaneng Galaxy trouve cette question stigmatisante et offensante. « Vous êtes injustes. Vous me décrédibilisez en disant que nous avons gagné grâce à la magie noire ! Ne nous manquez pas de respect ! », a-t-il pesté, rapporté par Afrik-Foot, avant de se lever de son siège pour prendre la direction de la sortie.

Leaders du groupe B, devant Simba et l’ASEC Mimosas, qui ont fait match nul en Tanzanie (1-1), les Botswanais défieront les Ivoiriens le 2 décembre, à l’occasion de la deuxième journée de phase de groupe. L’occasion pour le Jwaneng de pratiquer encore de la magie. Pas noire, bien entendue.