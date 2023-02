CAF-LDC : Raja et Espérance déroulent, les résultats de la 3è journée

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce weekend, comptant pour la troisième journée des phases de groupe de la Ligue des champions africaines.

La troisième journée des phases de groupe de la Ligue des champions africaines se disputait ce weekend avec plusieurs chocs à travers les pelouses.

Le leader du groupe C, le Raja Casablanca, a renforcé sa position en remportant une troisième victoire consécutive contre son dauphin, Horoya (2-0). Hamza Khabba (43e) et Naoufel Zerhouni (89e) ont permis aux Marocains de prendre une avance considérable pour la qualification au second tour. De leur côté, les Guinéens ont subi leur premier revers et ont vu les Tanzaniens de Simba revenir à un point après leur victoire 1-0 contre Vipers en Ouganda.

Dans le groupe D, l’Espérance Tunis a également continué sa série parfaite en battant le Zamalek 2-0. Mohamed Ali Ben Hammouda a profité d’une erreur du gardien adverse pour marquer le premier but (35e), puis Mohamed Ali Ben Romdhane a marqué le deuxième but à la fin du match (90e+2). Alors que l’EST se rapproche de la qualification, le Zamalek, dernier avec un point, s’enfonce dans le mur.

L’autre club cairote, Al Ahly, ne va pas mieux non plus. Après leur mauvais départ contre Al Hilal (défaite 1-0), les finalistes malheureux de l’édition précédente ont encore déçu en concédant le match nul à domicile face à Mamelodi Sundowns (2-2) dans le match de la journée.

Mohamed Abdelmonem (59e) et Hussein El Shahat (74e) ont pourtant marqué pour renverser la vapeur après l’ouverture du score de Peter Shalulile (34e), mais Thapelo Morena (80e) a égalisé pour le leader sud-africain, qui peut affronter la phase retour avec sérénité. Les Égyptiens devront se réveiller rapidement, même s’ils ont un match en moins.

Enfin, dans le groupe A, Vita Club a relancé la compétition en battant la JS Kabylie (1-0) à Kinshasa grâce à un but de Lema Mabidi (65e). Les quatre équipes de ce groupe très indécis sont séparées d’un point, bien que les Congolais et le Wydad Casablanca, tenant du titre, ont chacun un match en moins.

Les résultats de la 3e journée de la Ligue des champions africaine

Le classement groupe par groupe