CAF-LDC: l’ASEC Mimosas qualifié pour les quarts de finale

L’ASEC Mimosas s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine après sa victoire face aux Botswanais de Jwaneng Galaxy (3-0) ce mardi, à l’occasion de la 4e journée de la phase de groupes.

L’ASEC Mimosas a signé ce mardi une nouvelle victoire en phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Le club ivoirien a disposé des Botswanais de Jwaneng Galaxy cet après-midi, à l’occasion de la 4e journée des phase de groupes.

A domicile au Felicia, l’ASEC s’est imposé sur le score sans appel de 3-0. Dominateurs et réalistes, les locaux ont lancé les hostilités à la 11e minute, avec l’ouverture de la marque signée Avo Leibé Junior.

En seconde période, le capitaine Essis Baudelaire Fulgence Aka va corser l’addition à la 80e avant que le jeune Sankara William Karamoko (20 ans), déjà auteur d’un doublé à l’aller, ne vienne achever le festival offensif des Ivoiriens.

Avec cette victoire, l’ASEC consolide sa première place au classement du groupe B avec 10 points et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. Une première pour le club ivoirien qui n’a plus disputé le second tour de la compétition africaine depuis 2006.