CAF: la Super Ligue africaine débute en août 2023

La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé dimanche l’organisation sur le continent de la Super Ligue africaine. Et l’instance a fixé le coup d’envoi de cette compétition au 23 août prochain.

Cette fois-ci, c’est officiel. La Super Ligue africaine aura bel et bien lieu. Au détour de l’Assemblée générale de l’instance tenue dimanche en Tanzanie, la CAF a confirmé l’organisation sur le continent de ce tournoi qui réunira les meilleurs clubs africain. Selon l’instance, le coup d’envoi de la première édition de cette compétition sera donné dans un an, en août 2023.

Les détails, y compris le nom officiel, seront dévoilés lors de l’événement de lancement. Pour le président de la CAF, Patrice Motsepe, la Super League africaine donnera un nouveau souffle à la compétition interclubs africaine. Le dirigeant sud-africain a précisé que les vainqueurs, de même que les participants à la première Super League africaine recevront des prix importants.

Le montant des dotations à répartir entre les participants s’élèvera à 100 millions de dollars. 24 clubs devraient participer à la première édition en se basant sur le classement CAF des clubs, avec sans doute un quota appliqué à chaque pays.

Selon les organisateurs, cette Super Ligue comprendra deux phases. Une première avec trois poules composées chacune de 8 équipes qui s’affrontent sous la forme de matchs aller/retour, soit 14 matchs au total pour chaque club : une poule Afrique du Nord, une poule Afrique Centrale et de l’Ouest et une poule Afrique du Sud et de l’Est. Les 5 premiers de chaque groupe et le meilleur 6e prendront ensuite part à la phase à élimination directe à partir des 8es de finale qui marqueront la fin de la répartition géographique.