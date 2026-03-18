CAF : la composition du jury d’appel ayant annulé le sacre du Sénégal

Les magistrats de l’instance disciplinaire ont fondé leur décision sur les dispositions des articles 82 et 84 du règlement de la compétition. Ils ont considéré que le retrait temporaire des joueurs sénégalais lors de la finale disputée à Rabat équivalait à un forfait, entraînant l’annulation du résultat du terrain et la transformation du succès sénégalais en une défaite par forfait sur le score de 3-0. La requête avait été déposée par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).