CAF : la composition du jury d’appel ayant annulé le sacre du Sénégal
La Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu, ce mardi 17 mars 2026, une décision qui bouleverse le palmarès de la CAN 2025 : le sacre initialement attribué au Sénégal a été annulé par le Jury d’Appel.
Les magistrats de l’instance disciplinaire ont fondé leur décision sur les dispositions des articles 82 et 84 du règlement de la compétition. Ils ont considéré que le retrait temporaire des joueurs sénégalais lors de la finale disputée à Rabat équivalait à un forfait, entraînant l’annulation du résultat du terrain et la transformation du succès sénégalais en une défaite par forfait sur le score de 3-0. La requête avait été déposée par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).
Suite à ce verdict, la CAF a reconnu rétroactivement le Maroc comme champion d’Afrique, près de deux mois après la tenue du tournoi. De son côté, la Fédération Sénégalaise de Football a déjà annoncé son intention de porter l’affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), préparant ainsi un recours qui devrait prolonger la bataille juridique. Ce prononcé marque un tournant inédit dans l’histoire récente du football africain.
Composition du Jury d’Appel de la CAF
Justice Roli Daibo Harriman (Nigeria) — Président
Faustino Varela Monteiro (Cabo Verde) — Vice-président
Moez Ben Tahar Nasri (Tunisie) — Membre
Moses Ikanqa (Namibie) — Membre
Hamoud T’feil Bowbe (Mauritanie) — Membre
Mohamed Robleh Djama (Djibouti) — Membre
Assogbavi Komlan (Togo) — Membre
Justice Masauko Timothy Msungama (Malawi) — Membre
Lubamba Ngimbi Hector (RDC) — Membre