Benin Web TV
LIVE

CAF : la composition du jury d’appel ayant annulé le sacre du Sénégal

La Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu, ce mardi 17 mars 2026, une décision qui bouleverse le palmarès de la CAN 2025 : le sacre initialement attribué au Sénégal a été annulé par le Jury d’Appel.

Le · MàJ le
Football
1 408vues
CAF : la composition du jury d’appel ayant annulé le sacre du Sénégal
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Les magistrats de l’instance disciplinaire ont fondé leur décision sur les dispositions des articles 82 et 84 du règlement de la compétition. Ils ont considéré que le retrait temporaire des joueurs sénégalais lors de la finale disputée à Rabat équivalait à un forfait, entraînant l’annulation du résultat du terrain et la transformation du succès sénégalais en une défaite par forfait sur le score de 3-0. La requête avait été déposée par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Suite à ce verdict, la CAF a reconnu rétroactivement le Maroc comme champion d’Afrique, près de deux mois après la tenue du tournoi. De son côté, la Fédération Sénégalaise de Football a déjà annoncé son intention de porter l’affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), préparant ainsi un recours qui devrait prolonger la bataille juridique. Ce prononcé marque un tournant inédit dans l’histoire récente du football africain.

Composition du Jury d’Appel de la CAF

Justice Roli Daibo Harriman (Nigeria) — Président

Publicité

Faustino Varela Monteiro (Cabo Verde) — Vice-président

Moez Ben Tahar Nasri (Tunisie) — Membre

Moses Ikanqa (Namibie) — Membre

Publicité

Hamoud T’feil Bowbe (Mauritanie) — Membre

Mohamed Robleh Djama (Djibouti) — Membre

Assogbavi Komlan (Togo) — Membre

Publicité

Justice Masauko Timothy Msungama (Malawi) — Membre

Lubamba Ngimbi Hector (RDC) — Membre

Publicité

Articles liés

«Ils ont Osimhen, il gagne des matchs à lui seul », Steve Nicol met en garde Liverpool avant le choc face à Galatasaray«Ils ont Osimhen, il gagne des matchs à lui seul », Steve Nicol met en garde Liverpool avant le choc face à GalatasarayCôte d’Ivoire : Yann Gboho et Martial Godo pressentis pour renforcer l’attaque des ÉléphantsCôte d’Ivoire : Yann Gboho et Martial Godo pressentis pour renforcer l’attaque des ÉléphantsLigue des champions: quatre derniers billets à saisir pour les quartsLigue des champions: quatre derniers billets à saisir pour les quartsCoupe de la CAF : programme des matches du jourCoupe de la CAF : programme des matches du jour
Merci pour votre lecture — publicité