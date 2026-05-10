CAF : Jean-Jacques Ndala maintenu pour la finale malgré les plaintes des deux équipes

La Commission des arbitres de la CAF a rejeté les plaintes officielles déposées par l’AS FAR ( Maroc ) et les Mamelodi Sundowns ( Afrique du Sud) et maintenu le Congolais Jean-Jacques Ndala au sifflet pour le match aller de la finale de la Ligue des Champions CAF 2025/26, prévu le 17 mai 2026 au stade Loftus Versfeld de Pretoria .

Les deux finalistes avaient adressé des lettres officielles à la CAF en début mai 2026 pour contester la désignation de Ndala, en s’appuyant principalement sur sa gestion controversée de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal le 18 janvier dernier à Rabat. L’AS FAR avait mis en avant deux griefs complémentaires à savoir le « passif » récent de l’arbitre lors de ce match marqué par une sortie des Lions de la Téranga sans autorisation arbitrale, et un déséquilibre dans la composition des équipes arbitrales entre les deux manches – le staff du match aller étant majoritairement congolais, contre un trio plus diversifié pour le retour.

Les Mamelodi Sundowns s’étaient eux aussi joints à la contestation, au regard de polémiques antérieures liées à des désignations arbitrales dans le tournoi. Le fait que Ndala ait par ailleurs été écarté par la FIFA de la liste des arbitres africains retenus pour la Coupe du monde 2026 – conséquence directe de son arbitrage de la finale de la CAN – avait renforcé l’argumentaire des deux clubs.

Dans sa réponse officielle transmise samedi matin aux deux clubs, la Commission des arbitres de la CAF a indiqué avoir « étudié le dossier présenté par le club de l’Armée Royale, ainsi que les différentes données liées à l’objection », avant de conclure qu’il n’existait « pas de raisons suffisantes pour modifier l’équipe arbitrale officiellement approuvée ». La décision s’inscrit dans la continuité de la position de la CAF depuis la finale de la CAN . Le jury disciplinaire de la confédération avait déjà blanchi Ndala en janvier 2026, en estimant qu’une erreur d’arbitrage, aussi lourde soit-elle, ne constitue pas une infraction disciplinaire en l’absence de corruption ou de manquement à l’éthique.

L’équipe arbitrale confirmée

L’équipe officielle qui dirigera le match aller est la suivante :

Arbitre central : Jean-Jacques Ndala (RD Congo)

: Jean-Jacques Ndala (RD Congo) Premier assistant : Joël Bongiéli (RD Congo)

: Joël Bongiéli (RD Congo) Deuxième assistant : Mwanya Gradel Mbilezi (RD Congo)

: Mwanya Gradel Mbilezi (RD Congo) Quatrième arbitre : Jesia Mesia Nkonko (RD Congo)

: Jesia Mesia Nkonko (RD Congo) Arbitre VAR : Ahmed Abdel Aziz (Soudan), assisté d’Ahmed Al-Shalmani (Libye) et Diana Chikotscha (Zambie)

La présence d’un arbitre VAR soudanais et d’assistants issus de deux autres pays africains dans la salle technologique témoigne d’une volonté de la CAF d’apporter une forme d’équilibre géographique, sans pour autant céder à la pression des clubs sur la désignation de l’arbitre principal.