CAF: Espoir FC du Bénin à la conquête de la Ligue des champions féminine

La Confédérations africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des équipes qui vont prendre part à la Ligue des champions féminine de la saison 2022-2023. Un groupe de 26 équipes avec Espoir FC du Bénin.

Quelle équipe pour succéder à Mamelodi Sundowns? Vainqueurs de la première édition 2021-2022, les Sud-africaines sont en course pour la Ligue des champions féminine de la saison 2022-2023. L’équipe de la nation arc-en-ciel doit cependant écarter de son chemin les 25 autres clubs également en lice pour le sacre suprême. Des clubs du continent dont les identités viennent d’être révélées par la CAF.

Outre les éternelles habituées qui composeront les phases de groupe, de nouvelles têtes font également leur entrée pour cette édition. C’est notamment le cas d’Espoir FC qui va participer pour la première fois à cette joute continentale.

Championnes du Bénin en titre, les Cotonoises ont conservé leur couronne après leur victoire face à Ainonvi (3-0) en finale. « On a eu aujourd’hui la fin du vrai championnat féminin dans notre pays et nous allons continuer; si Dieu nous donne la chance de continuer avec le football, nous allons continuer dans ce sens », avait déclaré le président de la FBF Mathurin de Chacus qui a précisé que l’équipe championne sera accompagnée par la Fédération et le gouvernement au cours de son périple africain.

Voici la liste complète

1- TP Mazembe

2- AFAK Relizane

3- AS FAR

4- AS Kigali

5- Blantyre Zero

6- Determine Girls

7- She Corporate

8- Simba Queens

9- Vihinga Queens

10- Wadi Degla

11- BH Bank

12- Bayelsa Queens

13- LDF Ladies

14- Green Buffaloes

15- Ampem

16- USFA

17- AC Horoya

18- USPA

19- FC Espoir

20- Double Action

21- AS Mande

22- Warrior Queens

23- AC Colombe

24- PF Fofila

25- CB Ethiopia

26- Le vainqueur du championnat Sud-Africain qui est en cours