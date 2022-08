CAF: Coton FC, Al Ahly, Buffles FC, Raja, les équipes en lice pour les compétitions interclubs

La CAF a dévoilé la liste des équipes en lice pour la phase finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération.

Prévu ce lundi, le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF aura finalement lieu mardi. Le tirage se tiendra au siège de l’instance au Caire en Egypte, à partir de 14 heures (GMT). A l’issue de cette cérémonie, on connaitra les différentes affiches des phases préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération.

Au niveau de la C1 africaine, 6 clubs sont exemptés du 1er tour préliminaire : le TP Mazembe, Al Ahly, le Wydad Casablanca, le Raja Casablanca, Mamelodi Sundowns et l’Espérance Tunis. Celui-ci aura lieu du 9 au 11 septembre (aller) et entre le 16 et le 18 septembre (retour). Ensuite, le deuxième tour préliminaire se tiendra du 7 au 9 octobre (aller) et du 14 au 16 octobre (retour).

6 équipes sont également épargnées des rencontres du 1er tour au niveau de la Coupe de la Confédération: USM Alger, la JS Saoura, Sagrada Esperança, Diables Noirs, DCMP, le FC Pyramids, Hearts of OAK, la RS Berkane, Marumo Gallants FC, Azam FC, le CS Sfaxien, le Club Africain et Zesco United. Les matchs se dérouleront aux mêmes dates que pour la Ligue des champions.

A noter que deux clubs béninois sont en lice pour ces compétitions interclubs de la CAF. Champion du Bénin en titre, Coton FC disputera sa première phase préliminaire de la Ligue des champions. En Coupe CAF, c’est Buffles FC, vice-champion du Bénin qui représentera les couleurs nationales.

La liste des clubs engagés dans les compétitions interclubs de la CAF 2022-2023