CAF Awards 2023 : l’équipe type africaine de l’année dévoilée

Lors des CAF Awards 2023, qui se déroulent ce lundi soir à Marrakech au Maroc, la Confédération africaine de football a dévoilé son onze type de l’année, avec quelques surprises.

Bien que Bounou ait été distingué comme meilleur gardien africain de l’année, c’est André Onana qui a été choisi dans l’équipe type de la CAF. Une anomalie de plus en plus constaté dans les récompenses individuelles ces dernières années, même pour le Ballon d’Or de France Football.

Pour les autres postes, on retrouve en défense, Achraf Hakimi, Kalidou Koulibaly et Chancel Mbemba. Le milieu de terrain de cette formation exceptionnelle comprend Thomas Partey, André-Franck Zambo Anguissa, Mohammed Kudus et Sofyan Amrabat.

En ce qui concerne l’attaque, les lignes avant regorgent de talents avec Victor Osimhen, Mohamed Salah et Sadio Mané. La présence du dernier cité peut paraître surprenante. Il a connu une saison ratée avec le Bayern Munich avant de manquer la Coupe du monde au Qatar. Cet été, Mané a rejoint Al Nassr en Arabie Saoudite et ses performances ne sont pas extraordinaires non plus.

Le onze type africain de l’année