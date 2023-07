CAF Awards 2023: la date de la cérémonie enfin dévoilée

Dans un communiqué publié sur son site officiel ce mardi, la Confédération africaine de football a annoncé que la cérémonie des CAF Awards, qui récompense les meilleurs joueurs et joueuses du continent de l’année, aura lieu le 11 décembre 2023 au Maroc.

Qui succèdera à Mané et Oshoala au palmarès des CAF Awards? En attendant de connaître la réponse à cette question, la Confédération africaine de football a dévoilé la date de l’édition 2023 de sa cérémonie. Ainsi, dans un communiqué, l’instance faîtière du football africain a dévoilé qu’elle décernera ses prestigieux trophées le 11 décembre prochain au Maroc.

“Les prestigieux CAF Awards feront leur grand retour le 11 décembre 2023 au Maroc pour célébrer les stars du football africain. Après le succès de l’événement organisé l’année dernière dans la capitale marocaine, Rabat, qui a vu l’attaquant sénégalais Sadio Mané et le Nigeria et l’attaquant de Barcelone Asisat Oshoala remporter les honneurs, les CAF Awards mettront en vedette certaines des plus grandes stars africaines. La CAF communiquera l’heure et la ville hôte en temps voulu.”, peut-on lire dans la publication de la CAF.

The prestigious #CAFAwards will make a welcome return on December 11 👀



Who takes home the awards this time around? 🎖️ — CAF (@CAF_Online) July 25, 2023

Tenant du titre chez les hommes, Sadio Mané, qui sort d’une saison très décevante avec le Bayern Munich, n’est clairement plus candidat à sa propre succession. Victor Osimhen, le talentueux buteur nigérian, qui a conduit le Napoli vers le sacre Série A, fait figure de favori. Mais il fera face à la rude concurrence de André Onana, le gardien de but camerounais, et Yassine Bounou, le gardien marocain, excellent lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Du côté des femmes, Oshoala a effectué une nouvelle saison pleine (39 matchs, 26 buts TCC) et pourrait s’adjuger le trophée, après sa victoire en 2014, 2016, 2017, 2019 et 2022. Mais la concurrence sera également rude et le suspense reste entier.

“Plusieurs autres honneurs seront également en jeu, dont le joueur interclubs de l’année, le jeune joueur de l’année, l’équipe nationale de l’année, l’entraîneur de l’année, le club de l’année et le but de l’année. Le prix de la joueuse interclubs de l’année, qui a été créé l’année dernière après le lancement réussi de la Ligue des champions féminine de la CAF, se poursuivra cette année.”, ajoute la CAF dans son communiqué.

