CAF Awards 2022: Mohamed El Shenawy, Joueur interclubs de l’année, Evelyn Badu, Joueuse interclubs

Les CAF Awards 2022 se déroulent ce jeudi au complexe Mohammed VI de football de Maâmoura à Rabat au Maroc. Plusieurs joueurs ont déjà été primés.

Finaliste de la CAN et de la LDC africaine, le gardien Mohamed El Shenawy (Egypte & Al Ahly) est élu Joueur interclubs de l’année devant Achraf Dari (Maroc & Wydad Athletic Club) et Aliou Dieng (Mali & Al Ahly). Le titre de joueuse interclubs de l’année est revenu à la ghanéenne Evelyn Badu. La joueuse de Sekondi Hasaacas Ladies/Alvaldsnes a décroché le Graal devant Andile Dlamini (Afrique du Sud & Mamelodi Sundowns) et Bambanani Mbanie (Afrique du Sud & Mamelodi Sundowns).

Le Wydad Casablanca a remporté le titre de club de l’année masculin devant Al Ahly (Égypte) et la RS Berkane (Maroc), tandis que Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), vainqueur de la première édition de la Ligue des champions féminine africaine, a été élu club féminin de l’année.